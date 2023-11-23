Заявление Прозорро.Продажи: аукцион по ГП "Волыньторф" прошел по закону, система работала без сбоев

Аукцион по продаже ГП "Волыньторф" состоялся в соответствии с действующими законами Украины и без каких-либо технических сбоев, которые могли бы повлиять на объявление торгов. Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на официальное сообщение АО "Прозорро.Продажи".



ГП "Волыньторф". Фото из открытых источников

"При объявлении аукциона информация о каждом активе, и в частности о продаже ГП "Волыньторф", появляется как на официальном сайте Прозорро.Продажи, так и на каждой из более 40 подключенных к системе площадок. Это позволяет всем заинтересованным в торгах участникам и потенциальным инвесторам ознакомиться с условиями аукциона, а также информацией об активе", – отметили в "Прозорро.Продажи".

Ранее свою позицию по приватизации ГП "Волыньторф" озвучили в Фонде государственного имущества Украины: "Аукцион по продаже имущества ГП "Волыньторф" был проведен в рамках действующего законодательства и без нарушений. Законных оснований отмены аукциона и прекращения приватизации объекта не существовало".

Напомним, торги по продаже ГП "Волыньторф" прошли 6 октября 2023 года на платформе "Прозорро.Продажи". Победителем стало ООО "Агробиостандарт" со ставкой 212,2 млн грн (254,7 млн грн по НДС).

На прошлой неделе инвесторы, акционеры, руководство и юристы ООО "Агробиостандарт" собрали пресс-конференцию, на которой заявили о давлении со стороны правоохранителей. По их словам, следователь Государственного бюро расследований, заподозрив сговор между ООО "Агробиостандарт" и ФГИУ, открыл уголовное производство. По его убеждению, стоимость "Волыньторфа" была якобы занижена на 100 млн грн. В результате суд наложил арест на ГП "Волыньторф".

В "Агробиостандарте" заявили о визите местного предпринимателя Анатолия Капустяка, который накануне открытия уголовного производства предлагал беспроблемное будущее у предпринимателей при распределении прибыли пополам.

"Мы поняли, что коррупционеры, которые всю жизнь наживались на этом предприятии, так или иначе пытаются создать какие-то препятствия. Сначала они хотели сорвать приватизацию, потом как-то отсрочить ее, увеличить ее стоимость. А когда они поняли, что мы приобрели это предприятие, ничего лучше не придумали, как возбудить уголовное дело и прийти к нам с требованием, чтобы мы их бесплатно запустили в свою компанию на 50%", – рассказал совладелец ООО "Агробиостандарт" Константин Бровченко.

Представители "Агробиостандарта" заявили, что их пытаются всеми способами не допустить к активу, чем срывают приватизацию и государство может не получить 254 млн. грн., за которые она продала ГП "Волыньторф".

Директор "Агробиостандарта" Денис Чейчук прокомментировал заявление Прозорро. "За неделю после нашей пресс-конференции уже второй государственный орган заявил об отсутствии нарушений во время проведения аукциона. Сначала – ФГИУ, сейчас – Прозорро. Это говорит о том, что центральные власти работают, а местные коррупционеры с нечестными на руку правоохранителями создают проблемы не желают отпускать то, на чем наживались долгие годы".

"Государство приняло решение о малой приватизации ГП "Волыньторф" и передало объект в ФГИУ, который выставил компанию на продажу через Прозорро. 23 дня информация была в публичном доступе и все желающие могли принять участие. Затем торги. Мы победили, предложив за лот 254,7 млн, все. Точка. О чем еще можно говорить, все было по процедуре и в рамках закона?!", – отметил Денис.