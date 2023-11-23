logo

BTC/USD

37103.21

ETH/USD

2051.10

LTC/USD

68.84

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Заявление Прозорро.Продажи: аукцион по ГП "Волыньторф" прошел по закону, система работала без сбоев
commentss НОВОСТИ Все новости

Заявление Прозорро.Продажи: аукцион по ГП "Волыньторф" прошел по закону, система работала без сбоев

Аукцион по продаже имущества ГП "Волыньторф" был проведен в рамках действующего законодательства и без нарушений.

сегодня, 16:05
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Аукцион по продаже ГП "Волыньторф" состоялся в соответствии с действующими законами Украины и без каких-либо технических сбоев, которые могли бы повлиять на объявление торгов. Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на официальное сообщение АО "Прозорро.Продажи".

Заявление Прозорро.Продажи: аукцион по ГП "Волыньторф" прошел по закону, система работала без сбоев

ГП "Волыньторф". Фото из открытых источников

"При объявлении аукциона информация о каждом активе, и в частности о продаже ГП "Волыньторф", появляется как на официальном сайте Прозорро.Продажи, так и на каждой из более 40 подключенных к системе площадок. Это позволяет всем заинтересованным в торгах участникам и потенциальным инвесторам ознакомиться с условиями аукциона, а также информацией об активе", – отметили в "Прозорро.Продажи".


Ранее свою позицию по приватизации ГП "Волыньторф" озвучили в Фонде государственного имущества Украины: "Аукцион по продаже имущества ГП "Волыньторф" был проведен в рамках действующего законодательства и без нарушений. Законных оснований отмены аукциона и прекращения приватизации объекта не существовало".

Напомним, торги по продаже ГП "Волыньторф" прошли 6 октября 2023 года на платформе "Прозорро.Продажи". Победителем стало ООО "Агробиостандарт" со ставкой 212,2 млн грн (254,7 млн грн по НДС).

На прошлой неделе инвесторы, акционеры, руководство и юристы ООО "Агробиостандарт" собрали пресс-конференцию, на которой заявили о давлении со стороны правоохранителей. По их словам, следователь Государственного бюро расследований, заподозрив сговор между ООО "Агробиостандарт" и ФГИУ, открыл уголовное производство. По его убеждению, стоимость "Волыньторфа" была якобы занижена на 100 млн грн. В результате суд наложил арест на ГП "Волыньторф".

В "Агробиостандарте" заявили о визите местного предпринимателя Анатолия Капустяка, который накануне открытия уголовного производства предлагал беспроблемное будущее у предпринимателей при распределении прибыли пополам.

"Мы поняли, что коррупционеры, которые всю жизнь наживались на этом предприятии, так или иначе пытаются создать какие-то препятствия. Сначала они хотели сорвать приватизацию, потом как-то отсрочить ее, увеличить ее стоимость. А когда они поняли, что мы приобрели это предприятие, ничего лучше не придумали, как возбудить уголовное дело и прийти к нам с требованием, чтобы мы их бесплатно запустили в свою компанию на 50%", – рассказал совладелец ООО "Агробиостандарт" Константин Бровченко.

Представители "Агробиостандарта" заявили, что их пытаются всеми способами не допустить к активу, чем срывают приватизацию и государство может не получить 254 млн. грн., за которые она продала ГП "Волыньторф".

Директор "Агробиостандарта" Денис Чейчук прокомментировал заявление Прозорро. "За неделю после нашей пресс-конференции уже второй государственный орган заявил об отсутствии нарушений во время проведения аукциона. Сначала – ФГИУ, сейчас – Прозорро. Это говорит о том, что центральные власти работают, а местные коррупционеры с нечестными на руку правоохранителями создают проблемы не желают отпускать то, на чем наживались долгие годы".

"Государство приняло решение о малой приватизации ГП "Волыньторф" и передало объект в ФГИУ, который выставил компанию на продажу через Прозорро. 23 дня информация была в публичном доступе и все желающие могли принять участие. Затем торги. Мы победили, предложив за лот 254,7 млн, все. Точка. О чем еще можно говорить, все было по процедуре и в рамках закона?!", – отметил Денис.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zn.ua/anticorruption/v-prozorroprodazhe-zajavili-ob-otsutstvii-narushenij-vo-vremja-auktsiona-po-privatizatsii-hp-volyntorf.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!