Завтра ожидается резкое изменение погоды: синоптик Наталья Диденко рассказала, к чему следует приготовиться

Завтра в Украине ожидается заметное изменение погоды. По словам синоптика Наталки Диденко, на западе, севере и многих центральных регионах температура днем снизится до 10 15 градусов. В то же время, на востоке, в Крыму, на юго-востоке и в Днепропетровской области сохранится теплая погода – от 19 до 23 градусов, однако уже в воскресенье похолодание охватит и эти регионы.



Ребенок под дождем. Изображение от rawpixel.com на Freepik

Завтра сильные дожди покроют северные и центральные области, а также Одесскую и Херсонскую, что является следствием прохождения атмосферного фронта. На западе и востоке страны, в частности, в Карпатах, ожидается преимущественно сухая погода, лишь местами возможны остатки дождей.

Киев готовится к резкому похолоданию. В субботу столбики термометров опустятся до 10-12 градусов, ожидается сильный ветер и дожди. Ночью и утром возможны особенно интенсивные осадки, поэтому следует готовиться к большому количеству воды на улицах.

Диденко также призвала коммунальные службы и жителей города заранее почистить решетки и стоки от опавших листьев и мусора во избежание уличных "рек".

У кого голова болит смену погоду, крутит суставы, скачет давление — как раз время выявить слабые места и после обострения вместе с умным врачом заняться их укреплением, — говорится в сообщении.

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Напомним, переход от лета к осени в Украине сопровождается постепенным понижением температуры воздуха, и именно это снижение, а не дата на календаре, является показателем смены сезонов. Синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок в комментарии для 24 канала пояснила, что метеорологический переход от лета к осени фиксируют, когда среднесуточная температура снижается до 15°C и удерживается на этом уровне в течение нескольких дней подряд.

