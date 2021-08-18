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Затоплены дома без света и поваленные деревья: в каких регионах Украины навредил ураган

Из-за непогоды пострадали десятки населенных пунктов в семи областях Украины

сегодня, 09:40
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине минувшей ночью разыгрался неистовый ураган. Шквальный ветер, ливень и град особенно натворили беды в Хмельницкой результате непогоды без электроэнергии остались 138 населенных пунктов в семи областях Украины. сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

Затоплены дома без света и поваленные деревья: в каких регионах Украины навредил ураган

Непогода в Украине. Фото ГСЧС

"По состоянию на 7 утра 18 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП 138 населенных пунктов в 7 областях (Житомирская — 70, Киевская — 30 Хмельницкая — 24, Черниговская — 9, Днепропетровск — 2, Черновицкая — 2 и Кировоградская — 1). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго ", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, 17-18 августа Хмельницкий впоследствии мощного дождя и грозы существенно подтопило — 5 подвалов жилых домов и повалило 16 деревьев. Спасатели откачали более 2 тыс. куб м воды, поваленные деревья распилили и убрали.

Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 2 тыс. 142 выезда.

В результате принятых мер спасено 11 человек, 88 зданий и 5 ед. автотракторной техники. Чрезвычайникам Хмельницкой области пришлось 16 раз распиливать и убирать с дорог поваленные деревья, перекрывали движение автотранспорта и мешали людям на тротуарах.

Кроме того, обильное ливень повлек значительные подтопления частных домовладений, улиц Хмельницкого и подвалов многоэтажек. Чрезвычайники с помощью мотопомп большой производительности и пожарных автомобилей откачали более 1900 кубических метров воды.

На Львовщине в результате сильных дождей в городе Червоноград состоялось подтопления 3-х приусадебных участков и одного жилого дома (уровень воды 30-40 см). Спасатели с помощью мотопомпы откачали воду. И таких случаев были десятки по Украине.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что на Хмельнитчине ураган повалил и вырывал деревья более чем на 100 гектарах леса.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/127953.html
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