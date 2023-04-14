logo

BTC/USD

30237.32

ETH/USD

2072.44

LTC/USD

94.88

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО)

Турецкие деревни исчезают, поскольку страна усиливает производство гидроэнергетики.

сегодня, 19:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

В Турции начала наполнять свое водохранилище новая огромная гидроэлектростанция, медленно затапливающая город Юсуфели. Это произошло, несмотря на многолетние протесты местных жителей и экологов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Alantic.

Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО)

Затопленный город Юсуфели. Фото: Ясин Акгул


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В начале апреля в северо-восточной провинции Артвин, жители городка Юсуфели медленно наблюдали, как их город тонет. Вода в построенном водохранилище для новой гидроэлектростанции ежедневно поднимается примерно на один метр и затапливает дома, церкви, мечети, сады и кладбища.

Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО) - фото 2
Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО) - фото 3
Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО) - фото 4
Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО) - фото 5
Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО) - фото 6
Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО) - фото 7
Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО) - фото 8
Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО) - фото 9
Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО) - фото 10

Затопленный город Юсуфели. Фото: Ясин Акгул

Турецкие власти ожидают, что созданная гидроэлектростанция высотой 270 метров будет производить 558 мегаватт электроэнергии, чего хватит на нужды 2,5 млн человек. Однако строительство и затопление города вызвало протесты у экологов. Исследователи утверждают, что строительство и эксплуатация станции уничтожает уникальное биоразнообразие региона, ведь здесь есть 70 эндемичных видов растений.

Также недовольны и местные жители. Из города Юсуфели принудительно выселили 7200 человек в новые дома.

"Сегодня это чуть-чуть похоже на Венецию. Скоро все это исчезнет. Мы не хотели переезжать, и мы не хотели видеть, как нашу семью разрывают, но выбор был не за нами. Мы жили с бабушкой. Теперь она на другом конце города, и мы ее почти не видим. Она одинока", — говорит 21-летняя студентка Дила Игит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что затонуло судно, следовавшее в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что в России проснулся огромный вулкан: пепел накрыл ближайшие поселения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theatlantic.com/photo/2023/04/photos-yusufeli-dam-turkey/673681/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!