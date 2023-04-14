Затопление турецкого города: его поглощает искусственное озеро (ФОТО)

В Турции начала наполнять свое водохранилище новая огромная гидроэлектростанция, медленно затапливающая город Юсуфели. Это произошло, несмотря на многолетние протесты местных жителей и экологов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Alantic.



Затопленный город Юсуфели. Фото: Ясин Акгул

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В начале апреля в северо-восточной провинции Артвин, жители городка Юсуфели медленно наблюдали, как их город тонет. Вода в построенном водохранилище для новой гидроэлектростанции ежедневно поднимается примерно на один метр и затапливает дома, церкви, мечети, сады и кладбища.

Затопленный город Юсуфели. Фото: Ясин Акгул

Турецкие власти ожидают, что созданная гидроэлектростанция высотой 270 метров будет производить 558 мегаватт электроэнергии, чего хватит на нужды 2,5 млн человек. Однако строительство и затопление города вызвало протесты у экологов. Исследователи утверждают, что строительство и эксплуатация станции уничтожает уникальное биоразнообразие региона, ведь здесь есть 70 эндемичных видов растений.

Также недовольны и местные жители. Из города Юсуфели принудительно выселили 7200 человек в новые дома.

"Сегодня это чуть-чуть похоже на Венецию. Скоро все это исчезнет. Мы не хотели переезжать, и мы не хотели видеть, как нашу семью разрывают, но выбор был не за нами. Мы жили с бабушкой. Теперь она на другом конце города, и мы ее почти не видим. Она одинока", — говорит 21-летняя студентка Дила Игит.

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