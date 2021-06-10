Затишье на Донбассе: возможное перемирие или подготовка РФ к наступлению

Во время рабочей поездки на Донбасс 9 июня президент Владимир Зеленский побывал на позициях украинских воинов. По его словам, число обстрелов в последние полторы недели уменьшилось.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

О чем это говорит? Надолго ли затишье? Или это – затишье перед бурей? Ответы на эти вопросы, издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Снижение обстрелов связно с перегруппировкой российских войск, которые в апреле устроили эскалацию у границ Украины

Директор Института внешне-политических исследований, профессор Киевского национального университета им. Шевченко, конфликтолог Григорий Перепелица считает, что мы видим затишье перед бурей.

"Думаю, снижение обстрелов связно с перегруппировкой российских войск, которые в апреле устроили эскалацию у границ Украины. Если они готовятся (а они готовятся) к широкомасштабному наступлению с нескольких направлений, то происходит ротация войск, перегруппировка, отправление части в резерв, формирование резерва, пора отпусков. Так что не стоит радоваться, что на пару десятков обстрелов стало меньше. С точки зрения военной науки, РФ как вела систематические боевые действия, так и ведет. Это Зеленский думает, что у нас мир или перемирие, а страна-агрессор никогда не собиралась ничего такого делать. Особенно страшно, что боевые действия стали фактически односторонним. Мы почти не отвечаем, а наши военные – как мишени в тире. И этим мы лишь стимулируем противника", — подчеркивает Григорий Перепелица.

По его мнению, на всех уровнях – военно-стратегическом, внешнеполитическом — мы видим процессы, которые видели в 2008 вокруг Грузии.

"Потом были учения Кавказ-2008 — и российское вторжение, — напоминает конфликтолог. — В этот раз российско-белорусские учения Запад -2021 намечены на сентябрь. И, как правило, наиболее удачное время для наступления с точки зрения климата – вторая половина августа, первая половина сентября. Именно в это время проводится наибольшее количество учений. В это время Россия вторглась в 2008-м в Грузию, а в 2014-м – на Донбасс".

Ни обострять ситуацию, ни полностью прекращать огонь Россия не хочет, чтобы не привлекать к Донбассу внимание

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин не считает, что следует говорить о значительном снижении количества обстрелов.

"Действительно, 2, 3 и 5 июня штаб ООС не зафиксировал ни одного обстрела. Но в остальное время их количество было в среднем такое же, как месяц назад, — 5-7 обстрелов в сутки. При этом наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе в своих отчетах указывают большее количество обстрелов, но у них немного иная методика подсчета", — отмечает Влад Волошин.

Он подчеркивает, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся не какие-то местные незаконные вооруженные формирования, а соединения российской армии. И их жизнедеятельность координируется из РФ.

"Возможно, у них происходит сейчас переформирование сил и средств, ротации, прибытие пополнения, какие-то организационные мероприятия. Относительное затишье точно – временное. И связано, скорее всего, с намеченным на 16 июня саммитом Байдена и Путина. Ни обострять ситуацию, ни полностью прекращать огонь Россия не хочет, чтобы не привлекать к Донбассу внимание. Думаю, до американо-российского саммита всё так и будет. А вот после ситуация может обостриться", — предупреждает эксперт.

По его мнению, уже в июле оккупанты вновь увеличат провокационные обстрелы, активизируют беспокоящий огонь и разведку.

"Шквального огня, наступления и прорывов я не прогнозирую. Но точно усилится активность диверсионно-разведывательных групп, как это обычно бывает летом. Увеличится количество обстрелов из крупнокалиберного вооружения: 82-мм и 120-мм минометов, местами — ствольной артиллерии. Так Россия традиционно продолжит давить на Украину и мир с целью воплощения в жизнь Минских соглашений по кремлевской трактовке, — поясняет Влад Волошин. – И, конечно, оккупанты постараются омрачить в августе празднование 30-летия Независимости Украины. Перед 24 августа и непосредственно в этот день следует ожидать провокаций, обстрелов. В общем, вторая половина лета будет в смысле обстрелов более жаркая, чем первая".

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