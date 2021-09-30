Заседание Всеукраинского Совета Церквей: какие вопросы обсуждают участники мероприятия

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Козлова Альбіна
Всеукраинский совет церквей собрался в Ровенской области, фото Кабмин
В Ровенской области сейчас проходит выездное заседание представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) с представителями областной государственной администрации и государственной власти. На заседание приехали: министр соцполитики Марина Лазебная, глава Госслужбы по этнополитике Елена Богдан, заместитель министра молодежи и спорта Марина Попатенко, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, нардепы Александр Аликсийчук, Александр Салийчук и Виктор Мялик. От ВСЦиРО в заседании принимают участие 25 религиозных лидеров.
На заседании, что проходит в Острожской академии, с речью выступил председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.
Известно, что ранее Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций уже подписал соглашение с Министерством образования и науки. Согласно договору стороны будут тесно сотрудничать.
Также ВСЦиРО всячески поддерживает защиту общественной морали, борьбу с коррупцией, честные выборы. ВСЦиРО активно сотрудничает с государственными органами, социальными институтами и организациями для защиты уязвимых и малообеспеченных слоев украинского населения.
Ранее портал "Комментарии" писал, что запустили мобильное приложение "Моя Церковь".
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