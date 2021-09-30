Заседание Всеукраинского Совета Церквей: какие вопросы обсуждают участники мероприятия

Всеукраинский совет церквей собрался в Ровенской области, фото Кабмин

В Ровенской области сейчас проходит выездное заседание представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) с представителями областной государственной администрации и государственной власти. На заседание приехали: министр соцполитики Марина Лазебная, глава Госслужбы по этнополитике Елена Богдан, заместитель министра молодежи и спорта Марина Попатенко, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, нардепы Александр Аликсийчук, Александр Салийчук и Виктор Мялик. От ВСЦиРО в заседании принимают участие 25 религиозных лидеров.

На заседании, что проходит в Острожской академии, с речью выступил председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

"На основе фундаментальных человеческих ценностей мы сможем вместе построить сильное государство. В наше время общество диктует определенный образ жизни, особые стереотипы поведения и защитить традиционные семейные ценности важно как никогда", — подчеркнул Виталий Коваль.





На встрече присутствующие обсудят вопросы семейных ценностей. Ведь в стране есть много семей, воспитывающих более двух детей. Также, по мнению губернатора Ровенской области, семейные ценности должны быть национальной идеей, поскольку семья — это самое главное в жизни каждого человека.

По словам Виталия Коваля, символично, что заседание о семейных ценностях проходит в Ровенской области, которая является лидером по показателям рождаемости. В области больше всего матерей-героинь — более 20 000 женщин. Поэтому губернатор отметил, что именно крепкая и счастливая семья — это будущее государства, стремящегося к процветанию и развитию.



Известно, что ранее Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций уже подписал соглашение с Министерством образования и науки. Согласно договору стороны будут тесно сотрудничать.



ВСЦиРО — это авторитетная независимая общественная организация в Украине, что считает необходимым утверждать в обществе социальную справедливость и независимое правосудие. Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выступает за соблюдение прав человека, обеспечение его свобод, свободного выбора веры.

Также ВСЦиРО всячески поддерживает защиту общественной морали, борьбу с коррупцией, честные выборы. ВСЦиРО активно сотрудничает с государственными органами, социальными институтами и организациями для защиты уязвимых и малообеспеченных слоев украинского населения.

Ранее портал "Комментарии" писал, что запустили мобильное приложение "Моя Церковь".









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