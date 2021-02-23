Заседание ООН по Донбассу: какие важные решения могут быть приняты

Во вторник, 23 февраля, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций соберется на заседание, чтобы обсудить ситуацию на оккупированных РФ украинских территориях. Во время заседания Украина поднимет тему незаконного проведения в Донецке форума "Русский Донбасс" с участием российских пропагандистов. Эксперты рассказали "Комментариям", могут ли принять какие-то важные решения и какие реальные шаги могут помочь в урегулировании ситуации на Донбассе.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Никто извне освобождать захваченную Россией украинскую землю не будет"

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко отмечает: "ГА ООН – орган, который принимает решения, не обязательные для исполнения. В отличие от решений Совбеза ООН, но там у РФ — есть право вето. При этом решения ГА ООН нужны, чтобы напомнить миру, что Россия — агрессор, что она должна освободить Донбасс и Крым. Надеяться на то, что резолюции ГА или каких-то других международных организаций вернут нам наши территории — не приходится. Никто извне освобождать захваченную Россией украинскую землю не будет. Лишь если увидят, что Украина сама за них отчаянно сражается".

Павел Жовниренко призывает не обвинять ЕС, США, весь мир, что они не совсем адекватно относятся к российской агрессии против Украины. Не так жестко, как нам бы хотелось.

"Они просто не хотят впутываться в военный конфликт, происходящий "где-то", но не у них. А мы сами? Когда в 2008-м была российская агрессия против Грузии – мы не особо рвались помогать грузинам", — напоминает эксперт.

По его словам, история учит, что Россия уходит из страны, против которой предприняла агрессию, лишь при трех условиях.

"Первое – если есть национальный консенсус в стране-жертве – неприятие России, полный отказ от сотрудничества с ней. Когда общество, власть, вся страна – едины в этом вопросе. Второе условие – когда наблюдается отсутствие консенсуса между властью и народом в самой РФ по поводу агрессии. Третье – мощная международная поддержка страны, на которую напала Россия (но это эффективно и эффектно лишь когда существуют два первых условия или одно из них)", — отмечает Павел Жовниренко.

Он уверен, что Украина должна активно работать по каждому из этих направлений. Чего пока не наблюдается.

"Мы лишь сейчас начали работать против реальных российских агентов влияния внутри Украины. Речь о закрытии каналов, ведущих кремлевскую риторику. Внутри РФ вообще не работаем. Тогда как Россия у нас везде присутствует – в информационном пространстве (которое, наконец, начали очищать), в общественных, партийных организациях. А Украины в России и рядом нет. Мы не доносим туда свои нарративы, представлены там лишь так, как этого хочет Кремль через свои пропагандистские каналы. У нас нет четкой стратегии, программы войны с Россией вплоть до освобождения территорий. И пока этого не будет, пока у нас не будет национального консенсуса касательно отношения к стране-агрессору (этому сопротивляется олигархат, у которого нет национальных интересов, только личные), пока нас будут изнутри разъедать коррупция, а реформы будут тормозиться – мы не будем способны дать реальный отпор агрессору. И получить адекватную поддержку со стороны мирового сообщества", — резюмирует Павел Жовниренко.

"Скорее всего, будет подвергнут критике недавний форум в Донецке с участием российских пропагандистов"

По словам директора Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталия Кулика, ГА ООН представляет собой только дополнительную площадку, на которой возможно поднимать те или иные вопросы, делать те или иные акценты.

"Существенные действия – разного рода ограничения, санкции, эмбарго – возможны только при решении Совбеза ООН. Причем единогласном. А там есть две страны, которые настроены против Украины (Россия и частично Китай), а потому блокируют любые подобные инициативы. А через ГА нет возможности провести какое-то решение, которое серьезно повлияет на урегулирование ситуации на Донбассе", — поясняет Виталий Кулик.

В то же время, он считает важным, чтобы Украина использовала любые площадки, любые кулуары для донесения своей позиции, для актуализации темы российской агрессии – ее опасности и важности санкционного давления на РФ.

"Работу должны проводить не только МИД, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, но и Минкульт, другие ведомства. Их следует обязательно привлекать в качестве дипломатии второго плана — в поддержку нашей мисси в ГА", — уверен директор ЦИПГО.

Он призывает не ожидать не только кейса санкций, но и каких-то жестких формулировок с осуждением действий РФ на Донбассе.

"Всё ограничится фразами в стиле предыдущих резолюций по Донбассу – о важности минского и нормандского формата, поиска дипломатического пути решения конфликта. Скорее всего, будет подвергнут критике недавний форум в Донецке с участием российских пропагандистов. В резолюции могут указать на недопустимость таких действий со стороны РФ. Но в целом, надо понимать, что ГА ООН — достаточно ограниченный инструмент для продвижения своей политики в этом вопросе", — резюмирует Виталий Кулик.

Напомним, эксперт рассказал, может ли когда-то Путин признать Донбасс "официально" своим.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!