Защитники Украины рассказали, что хотят от Трампа взамен за полезные ископаемые

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Кравцев Сергей
На фоне довольно затянувших и весьма эмоциональных переговоров Украины и США по ресурсам украинские военные на передовой выражают обеспокоенность тем, что суверенитет Украины стал частью торгов, где они не имеют права голоса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет англоязычное издание Euromaidan Press.
ВСУ. Фото из открытых источников
В этом контексте украинских защитников особенно возмущает назойливый интерес Трампа к украинским ресурсам.
Многие украинские солдаты боятся перспективы того, что новые договоренности с РФ и Западом будут такой же плохой сделкой, как и Будапештский меморандум.
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Также издание "Комментарии" сообщало – "большое соглашение" между США и Украиной: действительно ли нас предали.
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