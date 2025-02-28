Защитники Украины рассказали, что хотят от Трампа взамен за полезные ископаемые

На фоне довольно затянувших и весьма эмоциональных переговоров Украины и США по ресурсам украинские военные на передовой выражают обеспокоенность тем, что суверенитет Украины стал частью торгов, где они не имеют права голоса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет англоязычное издание Euromaidan Press.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Сейчас я не вижу мирного плана. У Трампа есть определенный алгоритм — он хочет давить на обе стороны, чтобы достичь прекращения огня, а не прекращения войны. Он хочет завершить активную фазу, фактически создав еще одно Минское соглашение", — поделился мыслями с журналистами боец Национальной гвардии Украины по имени Иван.

В этом контексте украинских защитников особенно возмущает назойливый интерес Трампа к украинским ресурсам.

"Если Трампу нужны наши полезные ископаемые, пусть возьмет их, если он предоставит нам F-35. Этого было бы достаточно, чтобы вернуть Донбасс, гипотетически", — говорит Иван.

Многие украинские солдаты боятся перспективы того, что новые договоренности с РФ и Западом будут такой же плохой сделкой, как и Будапештский меморандум.

"Передайте Трампу и (советнику президента США по вопросам нацбезопасности Майклу – ред.) Уолцу, что не Украина что-то должна США, а США должны Украине за невыполнение договоренностей Будапештского меморандума", — сказал инструктор по радиоэлектронной борьбе ВСУ по имени Владимир.

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