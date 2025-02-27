"Большое соглашение" между США и Украиной: действительно ли нас предали

Президент США Дональд Трамп анонсировал "большое соглашение" с Украиной на первой пресс-конференции Кабмина. Якобы президент Зеленский должен прибыть в Белый дом в пятницу, где и будет подписано соответствующее соглашение. Что можно сказать сейчас? Есть ли повод для волнения? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Не пишите, что Путин снова всех переиграл

Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь считает, что не стоит комментировать "последнюю версию соглашения", потому что никто его еще не видел. А если даже кто-то видел, то не последнюю версию.

"Не пишите, что Трамп завербован КГБ. Даже если он где-то попался и что-то подписал, это сейчас не имеет значения. Нет такого компромата, который может произвести впечатление на фанатов Трампа. Следовательно, не может быть и рычагов воздействия. Не пишите, что все это многоходовка. Там никто ничего не планирует больше чем на два хода. Почти нигде никто ничего не планирует больше чем на два хода. Это все импровизация. Не пишите, что завтра крушение. В этом году деньги и оружие есть, об этом много раз объясняли. Катастрофа может быть, но не завтра, а впоследствии, если мы будем совершать ошибки", – отметил эксперт.

Он продолжает, не стоит также писать, что Трамп предал демократические ценности. Ведь изменить можно только тому или тому, почему или кому ты раньше был верен.

"Не пишите, что Путин снова всех переиграл. Переиграл он сам себя, и без поддержки Трампа все уже почти начинало заваливаться. Собственно, поэтому Трамп его и поддержал – не по любви к Путину лично или к российскому балету, а ради сохранения нужного ему режима. Просто бизнес, ничего личного", – подытожил Валерий Пекарь.

Похожий документ Трамп собирается подписать с россиянами

Политический эксперт Виктор Таран говорит, что говоря о соглашении. Какую должен подписать Дональд Трамп и Владимир Зеленский, пока мы знаем только одно – Америка и Украина должны создать Инвестиционный фонд реконструкции и восстановления Украины.

"И это хорошо. Потому что лично меня всегда интересовало, где возьмутся средства на восстановление страны. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Поэтому лично рекомендую воздерживаться от "предательских" комментариев, пока мы не увидим финальный текст документа, который в ближайшее время подпишут Трамп и Зеленский. СМИ пишут, что это произойдет уже 28 февраля. Так что ждать недолго. Будет текст – будем обсуждать", – констатировал эксперт.

Виктор Таран также обратил внимание, что очень схожий документ Трамп готовится подписывать с россиянами. И за этой неожиданной дружбой внимательно и ревниво наблюдает Китай. Так что впереди нас ждет много интересных геополитических поворотов.

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