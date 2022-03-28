Защита животных во время войны: как волонтеры в Украине помогают приютам

Боевые действия на территории нашего государства продолжаются. От войны страдают и люди, и животные. Продолжаем сообщать о защите животных в это нелегкое время. Общественная организация UAnimals помогает приютам, зоопаркам, заповедникам, заведениям, где содержатся животные – клубам, конюшням и т.д. Волонтеры сотрудничают с благотворителями, другими зоозащитными организациями. Об этом известно с официальной страницы ОО в Фейсбуке.



Гуманитарная помощь для животных, фото Фейсбук UAnimals

В течение недели командой организации было доставлено 16 тонн корма для приютов Николаева. За 7 дней 79 приютов получили финансовую помощь от UAnimals на сумму 882100 грн.

Средства получила и организация "Харьковское спасение животных" – 50 тысяч гривен на корма для более 600 животных.

ОО UAnimals оказала помощь 10 заведениям, где содержатся лошади (на сумму 130 000 грн), двум заведениям, где живут дикие птицы — приют "Рукавичка" в Славуте и криворожский приют "Велесов Яр" и Менский зоопарк в Черниговской области, где содержатся дикие животные.



Средства получил Экопарк в Ковалевке, куда эвакуировали животных из харьковского "Фельдман Экопарка". Кроме того, этому заведению активно помогли местные граждане и фермеры – предоставили овощи, фрукты, сено, зерно для животных.



Корма для животных получили два приюта в Харькове, мини-приют в Запорожье, киевский приют "Лёпа и компания", приют для собак в селе Бугаевка Киевской области и другие.

В течение недели UAnimals получила 24,8 тонн кормов от партнеров из-за рубежа и Украины. 28 марта в ряд городов отправятся автомобили с кормами — планируется отвезти 7 тонн в Киев, 5 тонн в Днепр, 5 тонн в Харьков и 2 тонны в Борисполь.

За неделю удалось эвакуировать более 100 котов из приюта Ирины Добролюбовой в Киеве за границу, ранее была вывезена часть животных, эвакуация продолжается.



Как сообщал портал, известно какая ситуация в Биосферном заповеднике “Аскания-Нова” имени Ф.Е. Фальц-Фейна, что расположен на территории временно оккупированной Херсонской области и как можно помочь животным.

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