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Заряд энергией на весь день и отличный сон: какая добавка вам поможет

Теперь есть альтернатива магнию

сегодня, 12:16
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Кравцев Сергей

Большинство из нас привыкли, что для того, чтобы хорошо спать и быть энергичными на тренировках, нужно принимать магний. Но есть и другая добавка, которая отлично справится с той же задачей. Мелатонин стал популярной альтернативой магния для тех, кто хочет улучшить качество сна и оптимизировать спортивные результаты. Об этом пишет портал "Комментарии".

Заряд энергией на весь день и отличный сон: какая добавка вам поможет

Мелатонин поможет уснуть и зарядиться энергией. Фото: из открытых источников

Мелатонин, как гормон, который естественным образом вырабатывается организмом, регулирует цикл сна и положительно влияет на физическое восстановление, что делает его привлекательной добавкой для многих людей.

Мелатонин в первую очередь известен своей ролью в регуляции сна. Принимая его в качестве добавки, он может помочь восстановить циркадные ритмы, таким образом способствуя более глубокому и спокойному сну.

Хороший отдых имеет решающее значение для спортивных результатов, поскольку он способствует лучшему восстановлению мышц и большей концентрации во время тренировок.

Кроме того, исследования показали, что мелатонин может сократить время, необходимое для засыпания, и улучшить общее качество сна.

Помимо свойств улучшения сна, мелатонин также предлагает дополнительные преимущества для спортсменов. По результатам исследований стало известно, что он обладает антиоксидантным действием, помогая бороться с окислительным стрессом, возникающим во время интенсивных упражнений.

Это может способствовать более быстрому восстановлению и снижению мышечной усталости. Таким образом, введение мелатонина в ваш распорядок дня может не только способствовать лучшему ночному отдыху, но и улучшить физическую работоспособность в течение дня.

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Источник: https://www.marca.com/en/lifestyle/fitness/2025/03/18/67d9993322601de4618b4585.html
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