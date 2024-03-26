Зарплаты украинских чиновников: кто зарабатывает больше всех?

Министерство финансов Украины запустило новый онлайн-инструмент, который позволяет всем желающим узнать, сколько зарабатывают государственные служащие. Теперь можно легко посмотреть, как распределяются деньги на зарплаты в различных госучреждениях, включая местные администрации и суды. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минфина.

Какие зарплаты в госорганах? Фото с открытых источников

Согласно данным Минфина, самые высокие зарплаты в январе 2024 года были у сотрудников Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Средняя зарплата там составила 68,9 тысяч гривен. В комиссии работает 531 человек, а зарплата руководителей достигает 400,7 тысяч гривен.

Также высокие зарплаты у сотрудников Антимонопольного комитета — в среднем 67,7 тысяч гривен. В этом органе занято 465 человек, а руководители получают около 126,1 тысяч гривен.

В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата составляет 57,9 тысяч гривен, и там работает 677 человек. Руководители этого учреждения зарабатывают около 101,7 тысяч гривен.

Новый дашборд от Минфина — это шаг к большей открытости и прозрачности в государственном секторе. Теперь любой желающий может узнать, как используются налоговые сборы в части оплаты труда госслужащих. Этот инструмент будет обновляться каждый месяц, предоставляя актуальную информацию об оплате труда в госорганах.

Дашборд Минфина является частью глобальной тенденции к цифровизации. Подобные инициативы поддерживаются международными организациями и направлены на укрепление демократических институтов и государственного управления в целом.