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Зарплаты украинских чиновников: кто зарабатывает больше всех?

Минфин внедрил онлайн-инструмент для просмотра зарплат госслужащих

сегодня, 14:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Министерство финансов Украины запустило новый онлайн-инструмент, который позволяет всем желающим узнать, сколько зарабатывают государственные служащие. Теперь можно легко посмотреть, как распределяются деньги на зарплаты в различных госучреждениях, включая местные администрации и суды. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минфина.

Зарплаты украинских чиновников: кто зарабатывает больше всех?

Какие зарплаты в госорганах? Фото с открытых источников

Согласно данным Минфина, самые высокие зарплаты в январе 2024 года были у сотрудников Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Средняя зарплата там составила 68,9 тысяч гривен. В комиссии работает 531 человек, а зарплата руководителей достигает 400,7 тысяч гривен.

Также высокие зарплаты у сотрудников Антимонопольного комитета — в среднем 67,7 тысяч гривен. В этом органе занято 465 человек, а руководители получают около 126,1 тысяч гривен.

В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата составляет 57,9 тысяч гривен, и там работает 677 человек. Руководители этого учреждения зарабатывают около 101,7 тысяч гривен.

Зарплаты украинских чиновников: кто зарабатывает больше всех? - фото 2
Зарплаты украинских чиновников: кто зарабатывает больше всех? - фото 3

Новый дашборд от Минфина — это шаг к большей открытости и прозрачности в государственном секторе. Теперь любой желающий может узнать, как используются налоговые сборы в части оплаты труда госслужащих. Этот инструмент будет обновляться каждый месяц, предоставляя актуальную информацию об оплате труда в госорганах.

Дашборд Минфина является частью глобальной тенденции к цифровизации. Подобные инициативы поддерживаются международными организациями и направлены на укрепление демократических институтов и государственного управления в целом.



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Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_publikuie_dashbord_iakii_dozvoliaie_proanalizuvati_riven_zarobitnikh_plat_u_derzhavnikh_organakh-4520
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