Зарплаты у украинцев станут меньше: Зеленский подписал закон о повышении налогов

Сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов. Он вступит в силу уже с 1 декабря этого года. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на проект закона №11416-д на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект содержит ряд ключевых изменений, в частности:

Увеличение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса Украины.

Введение долга уплаты военного сбора в размере 1% от доходов для плательщиков единого налога третьей группы.

Установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы, на уровне 10% от минимальной заработной платы.

Следует отметить, что доработанный законопроект также содержит несколько важных уточнений, в частности:

Уточнение срока действия новых правил налогообложения военным сбором, которое планируется до 31 декабря года, когда будет прекращено или отменено военное положение.

Установление базовой ставки НДС для небанковских финансовых учреждений на уровне 25%.

Совершенствование механизма определения авансовых взносов для налогообложения прибыли предприятий, занимающихся розничной торговлей.

Введение ежемесячной отчетности о доходах физических лиц-налогоплательщиков и суммах удержанных налогов и единого взноса.

Кроме того, предлагается поручить Кабинету Министров Украины разработать изменения в Бюджетный кодекс, которые обеспечат зачисление поступлений от военного сбора в специальный фонд государственного бюджета с целью финансирования сектора безопасности и обороны.

Целью проекта является усовершенствование отдельных норм Налогового кодекса Украины и создание в период действия военного состояния условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых платежей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, с начала 2025 года пользователи платных услуг OpenAI в Украине столкнутся с новыми финансовыми условиями: к счетам прибавят 20% налога на добавленную стоимость (НДС). Такое решение компания приняла в соответствии с украинским "налогом на Google", законом № 1525-IX.