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Зарплаты у украинцев станут меньше: Зеленский подписал закон о повышении налогов

В 2025 году, благодаря увеличению налогов, доход бюджета увеличится на 141 миллиард гривен

сегодня, 17:16
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов. Он вступит в силу уже с 1 декабря этого года. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на проект закона №11416-д на сайте Верховной Рады Украины.

Зарплаты у украинцев станут меньше: Зеленский подписал закон о повышении налогов

Законопроект содержит ряд ключевых изменений, в частности:

  • Увеличение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса Украины.

  • Введение долга уплаты военного сбора в размере 1% от доходов для плательщиков единого налога третьей группы.

  • Установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы, на уровне 10% от минимальной заработной платы.

Следует отметить, что доработанный законопроект также содержит несколько важных уточнений, в частности:

  • Уточнение срока действия новых правил налогообложения военным сбором, которое планируется до 31 декабря года, когда будет прекращено или отменено военное положение.

  • Установление базовой ставки НДС для небанковских финансовых учреждений на уровне 25%.

  • Совершенствование механизма определения авансовых взносов для налогообложения прибыли предприятий, занимающихся розничной торговлей.

  • Введение ежемесячной отчетности о доходах физических лиц-налогоплательщиков и суммах удержанных налогов и единого взноса.

Кроме того, предлагается поручить Кабинету Министров Украины разработать изменения в Бюджетный кодекс, которые обеспечат зачисление поступлений от военного сбора в специальный фонд государственного бюджета с целью финансирования сектора безопасности и обороны.

Целью проекта является усовершенствование отдельных норм Налогового кодекса Украины и создание в период действия военного состояния условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых платежей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, с начала 2025 года пользователи платных услуг OpenAI в Украине столкнутся с новыми финансовыми условиями: к счетам прибавят 20% налога на добавленную стоимость (НДС). Такое решение компания приняла в соответствии с украинским "налогом на Google", законом № 1525-IX.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44809
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