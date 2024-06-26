Зарплаты чиновников взлетели: кто зарабатывает больше всего

В период с января по май 2024 года средняя зарплата украинских чиновников выросла на рекордные 32%, достигнув отметки в 50,9 тысячи гривен. Такие данные предоставлены Министерством финансов Украины, проведшим анализ заработных плат в государственном секторе.

Средняя зарплата чиновников превысила 50 тысяч грн

В начале года среднее начисление составляло 38,6 тысячи гривен, что уже считалось высоким показателем. Тем не менее, существенный скачок зарплат наблюдается именно в мае. Эксперты увязывают это с ростом расходов на содержание государственного аппарата и повышением стоимости жизни в Украине.

Среди лидеров по зарплатному фонду выделяется Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Средняя зарплата работников комиссии составляет 89,7 тысяч гривен, что является абсолютным рекордом среди государственных структур.

На втором месте по уровню зарплатных начислений находится Антимонопольный комитет, где средняя зарплата составляет 88,3 тысяч гривен.

В то же время, самые маленькие зарплаты в государственном секторе зафиксированы в Государственной регуляторной службе, где средняя заработная плата составляет всего 24,7 тысячи гривен.





Ранее "Комментарии" писали, что зарплата украинского военного должна составлять минимум 5000 тысяч долларов . Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "Новости Live" сделал нардеп Юрий Камельчук.

Читайте на портале "Комментарии" — В 2024 году вопрос о минимальной зарплате остается одним из ключевых аспектов экономической политики Украины. Она играет немаловажную роль в обеспечении социальной справедливости и улучшении уровня жизни населения. Портал "Комментарии" собрал текущие данные и сравнивает минимальную зарплату в Украине с другими странами Европы.