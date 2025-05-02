Зарплаты чиновников растут: где зарабатывают больше всего

Несмотря на войну зарплаты госслужащих в Украине серьезно превышают средний уровень по стране. при этом их рост происходит не так быстро. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Минфина.

Зарплата в Украине. Фото: из открытых источников

В марте 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 54,2 тысячи гривен. По сравнению с мартом прошлого года (46,9 тысячи гривен) она увеличилась на 15,6%.

По информации ПФУ, средняя официальная зарплата по Украине в марте составила 19,4 тысячи гривен, увеличившись за год на 25,9%.

Минфин публикует информацию, что в марте в центральных госорганах зарплату получали 21 890 человек.

Лидирует по уровню зарплат Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 115,9 тысячи гривен. Численность сотрудников — 348 человек.

На втором месте — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В НКРЭКУ работают 529 человек.

Далее идет Аппарат Верховной Рады Украины, средняя зарплата 832 работников — 81,5 тысячи гривен, и Антимонопольный комитет — 81,2 тысячи гривен (266 человек).

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 124,1 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты среди 500 руководителей в таких ведомствах: НКРЭКУ — 305,4 тысячи гривен (7 человек), Государственная служба экспортного контроля — 296,1 тысячи гривен (2 человека), НАПК — 276,3 тысячи гривен (5 чиновников).

Читайте также на портале "Комментарии" — за год средняя зарплата в Украине выросла на 20% (+4 тыс. грн) и в апреле составляет 24 тыс. грн.

Средняя зарплата рассчитана по данным из 173 879 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца, сообщила статистические данные народный депутат Украины Нина Южанина.



