Средняя зарплата в Украине выросла на 20%: какие специалисты получают больше всего

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Кречмаровская Наталия
За год средняя зарплата в Украине выросла на 20% (+4 тыс. грн) и в апреле составляет 24 тыс. грн.
Уровень зарплаты в Украине. Фото портал "Комментарии"
Медиана заработных плат рассчитана по данным из 173 879 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца, сообщила статистические данные народный депутат Украины Нина Южанина.
За год наибольший рост зарплаты зафиксирован по следующим должностям:
Радиотехник +78% (зарплата – 40 000 грн);
Прачка +86% (зарплата – 20 500 грн);
Дерматолог +67% (зарплата – 50000 грн);
Фармер +66% (зарплата – 66 500 грн);
Специалист по настройке техники +62% (зарплата – 27 000 грн).
Самые большие зарплаты:
Управляющий недвижимостью – 75 000 грн;
Финансовый директор – 70 000 грн;
Fullstack-разработчик – 70 000 грн;
Директор по маркетингу – 70000 грн;
Фармер – 66 500 грн.
Самые маленькие зарплаты:
Библиотекарь – 8 700 грн;
Руководитель кружка – 9400 грн;
Маркировщик – 11 000 грн;
Научный сотрудник – 11600 грн;
Ассистент учителя – 12000 грн.
Напомним, что по состоянию на 1 января 2025 года, как писал портал "Комментарии", в 22 из 27 стран ЕС имеют национальную минимальную заработную плату в Дании, Италии, Австрии, Финляндии. Самая маленькая минимальная зарплата определена в Болгарии – 551 евро. Самая минимальная заработная плата в Люксембурге – 2 638 евро.
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