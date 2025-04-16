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Средняя зарплата в Украине выросла на 20%: какие специалисты получают больше всего

Как изменились средние зарплаты в Украине за год

сегодня, 13:53
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Кречмаровская Наталия

За год средняя зарплата в Украине выросла на 20% (+4 тыс. грн) и в апреле составляет 24 тыс. грн.

Средняя зарплата в Украине выросла на 20%: какие специалисты получают больше всего

Уровень зарплаты в Украине. Фото портал "Комментарии"

Медиана заработных плат рассчитана по данным из 173 879 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца, сообщила статистические данные народный депутат Украины Нина Южанина.

За год наибольший рост зарплаты зафиксирован по следующим должностям:

  • Радиотехник +78% (зарплата – 40 000 грн);

  • Прачка +86% (зарплата – 20 500 грн);

  • Дерматолог +67% (зарплата – 50000 грн);

  • Фармер +66% (зарплата – 66 500 грн);

  • Специалист по настройке техники +62% (зарплата – 27 000 грн).

Самые большие зарплаты:

  • Управляющий недвижимостью – 75 000 грн;

  • Финансовый директор – 70 000 грн;

  • Fullstack-разработчик – 70 000 грн;

  • Директор по маркетингу – 70000 грн;

  • Фармер – 66 500 грн.

Самые маленькие зарплаты:

  • Библиотекарь – 8 700 грн;

  • Руководитель кружка – 9400 грн;

  • Маркировщик – 11 000 грн;

  • Научный сотрудник – 11600 грн;

  • Ассистент учителя – 12000 грн.

"Средняя зарплата в Киеве в апреле составляет 27 500 грн (полная занятость и стандартный рабочий день) и превышает средние показатели по стране. Во Львове средняя зарплата – 25 000 грн, Ужгороде – 24 000 грн, Днепре – 23 500 грн", — привела статистику Нина Южанина.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2025 года, как писал портал "Комментарии", в 22 из 27 стран ЕС имеют национальную минимальную заработную плату в Дании, Италии, Австрии, Финляндии. Самая маленькая минимальная зарплата определена в Болгарии – 551 евро. Самая минимальная заработная плата в Люксембурге – 2 638 евро.




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Источник: https://t.me/ninayuzhanina/3389
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