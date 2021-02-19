logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.02.2021

BTC/USD

51364.19

ETH/USD

1913.04

LTC/USD

225.22

НБУ 19.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Заразившаяся коронавирусом народный депутат обвинила Степанова в своей болезни
commentss НОВОСТИ Все новости

Заразившаяся коронавирусом народный депутат обвинила Степанова в своей болезни

Первая вспышка коронавируса в Раде была весной 2020 года

сегодня, 05:12
Автор:

Ольга Чародий

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что заразилась коронавирусом. Она отметила, что не дождалась вакцины.

Заразившаяся коронавирусом народный депутат обвинила Степанова в своей болезни

Нина Южанина (фото из открытых источников)

О своем заболевании нардеп рассказала в комментарии под постом Ирины Геращенко, которая также в парламенте представляет ЕС.

В своей болезни депутат винит персонально министра здравоохранения.

"Это вы, господин Максим Степанов виноваты, что по сей день COVID продолжает поражать граждан!!! А я ждала и верила в вакцину! Жаль, что власть так жестко обманула", — заявила Южанина в Facebook на странице у коллеги по парламенту Ирины Геращенко. 

По словам Южаниной, она больше года пыталась уберечься от заболевания, но работа, предполагающая многочисленные контакты с людьми, все равно дала о себе знать.

Отметим,  первая вспышка коронавируса в Раде была весной 2020 года. Второй всплеск наблюдался осенью 2020-го.

Напомним, поставщики вакцины против коронавируса для Украины столкнулись с некоторыми техническими проблемами, но трудности оперативно решают. Об этом на брифинге 16 февраля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По данным министра, со вчера, 15 февраля (именно это число должно было стать стартом вакцинации в Украине) МОЗ находится в полной готовности начать кампанию по вакцинации. Уже сформированы мобильные бригады, которые будут вакцинировать, а также готовы списки людей, которых провакцинируют в первую очередь.

Расследование НАБУ так называемого "вакцинного дела" негативно отражается на репутации Украины, считают в Минздраве. Как заявил министр, сегодня НАБУ попросило МОЗ предоставить информацию обо всех переговорах с производителями вакцин против COVID-19. Документы планируют предоставить в течение дня.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3697647263656393
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ