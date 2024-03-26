Заразилась вирусом в салоне красоты: иск на миллионы долларов

23-летняя жительница США подала иск против маникюрного салона PDX Nails, обвинив его в том, что из-за халатности со стороны сотрудников она заразилась вирусом простого герпеса во время процедуры маникюра с акриловыми ногтями. Она требует компенсацию ущерба на сумму 1,75 миллиона долларов США.

Заразили герпесом во время маникюра. Фото из открытого источника

По словам истицы, работница салона, не использовала защитные перчатки и хранила инструменты в несанитарных условиях – конкретно, в банке от мятных конфет Altoids. Через несколько дней после посещения салона женщина на указательном пальце правой руки обнаружила симптомы, похожие на инфекцию: отек и покраснение вокруг ногтя и кутикулы, что сопровождалось ухудшением общего самочувствия.

Диагноз, установленный врачами после виртуальной консультации и посещения отделения неотложной помощи, где был взят мазок с пораженного участка – герпетический лишай. В судебных документах истица утверждает, что до визита в салон не было вируса, а с момента постановки диагноза страдает от регулярных и болезненных вспышек инфекции.

По словам женщины, она вынуждена скрывать язвы на пальцах пластырями, что приводит к неудобным вопросам и комментариям со стороны окружающих, вызывая чувство стыда и дискомфорта.

Этот случай не единственный в истории судебных разбирательств, связанных с инфекциями, полученными в салонах красоты. В 2002 году женщина из Колорадо получила компенсацию в размере 3,1 миллиона долларов за герпес, заражение которым она связывала с посещением маникюрного салона, где использовались грязные инструменты. В 2023 году другой случай во Флориде завершился выплатой 1,75 миллиона долларов женщине, потерявшей ногу из-за инфекции, полученной после посещения салона красоты.

Вирус простого герпеса обычно передается через половой контакт, но также может распространяться через прямой контакт с зараженными поверхностями или предметами, такими как инструменты для маникюра, которые не были должным образом стерилизованы. Симптомы герпеса включают в себя появление пузырьков, лихорадку, отек и боли в мышцах, и могут появиться в течение 2-12 дней после заражения.