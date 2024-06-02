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Заработная плата в 12 тысяч гривен: новые возможности для безработных

Эти деньги получают участники проекта «Армия восстановления»

сегодня, 00:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Украине набирает обороты уникальный проект "Армия восстановления", направленный на поддержку безработных граждан. Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что проект с осени 2022 года уже привлек более 135 тысяч участников.

Заработная плата в 12 тысяч гривен: новые возможности для безработных

Безработные могут получить 12 тысяч гривен в месяц

"Армия восстановления" предлагает безработным гражданам уникальную возможность принять участие в важнейших работах по восстановлению страны и получить за это достойную заработную плату. В рамках программы участникам выплачивается оплата в размере 12 тысяч гривен за полный рабочий месяц. Общий заработок участников программы на текущий момент приближается к одному миллиарду гривен.

В 19 регионах Украины проект активно внедряется, с наибольшей активностью в Харьковской, Донецкой, Киевской, Черниговской и Полтавской областях. В зависимости от специфических потребностей каждого региона, безработных привлекают к различным видам общественно нужных работ. Это включает в себя помощь пострадавшим от боевых действий, обеспечение гуманитарной помощи, социальные услуги для внутренне перемещенных лиц, ремонт инфраструктуры и многое другое.

Заключение срочного трудового договора с безработными, находящимися на учете, позволяет обеспечить их временную занятость и стабильный доход. Снижение уровня официальной безработицы, которая к концу 2023 года сократилась с 186,5 тысячи до 96 тысяч безработных, свидетельствует о положительной динамике и влиянии проекта на экономику страны.

Напомним, что статистика официальной безработицы среди украинцев обновила исторический минимум. Количество зарегистрированных безработных, которые были осенью, снизилось до 97,3 тысячи, из которых 72,1 тысячи — женщины.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/armiia-vidnovlennia-135-tysiach-napravlen-vzhe-vydano-dlia-vykonannia-suspilno-korysnykh-robit
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