Запрет электронных сигарет в Украине: в чем хотят ограничить курильщиков

В Украине решили снова "дать бой" курению, даже если речь идет о модернизированных и современных электронных сигаретах. По словам нардепа, руководителя комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, в парламенте собираются ограничить отдельные права курильщиков и наладить процесс рекламы е-сигарет.



В Украине хотят ограничить употребление электронных сигарет. Фото из открытых источников

О нюансах специального законопроекта под номером 4358 чиновник рассказал в личном Telegram-канале.

Как говорит Радуцкий, за последние несколько лет среди украинцев, благодаря улучшению "антитабачного законодательства", значительно уменьшилось количество курильщиков. Впрочем, речь касается именно потребителей привычных сигарет. Но различные новомодные электронные девайсы набирают популярности — особенно, разумеется, среди молодых парней и девушек.

Нардепы давно выступали за введение новых ограничений для курильщиков. Впрочем, до дела дошло только сейчас — за соответствующий документ проголосовало сразу 339 народных избранников. Отметим, что проект закона прошел только первое чтение.

Любителям е-сигарет стоит приготовиться к тому, что вскоре их девайсы могут приравнять к обычным табачным изделиям. Это значит, что курить придется в специально отведенных для этого местах, а за такую вольность в общественном месте можно будет получить штраф.

Также хотят изменить внешний вид упаковки электронных сигарет. Размер предупреждения о вреде курения планируют увеличить до 30% от общей площади изображения.

Огромное внимание нардепы в этом законопроекте решили уделить рекламе электронных сигарет. Так, без дополнительного "пиара" могут остаться девайсы, нагревающие электронные сигареты. Из мест продажи е-сигарет может исчезнуть рекламная выкладка.

Интересно, что если документ таки примут, то из товарооборота исчезнут табачные изделия и жидкости, содержащие ароматизаторы.

Как сообщил Радуцкий, над проектом закона, ограничивающий потребление е-сигарет в Украине, работа длилась больше года.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине прогнозируется весьма внушительное подорожание табачных изделий. Какой цены ожидать за пачку сигарет, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, разрешено ли курить айкос в общественных заведениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!