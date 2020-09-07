Запрещенные украинцы в России: почему РФ ввела санкции именно перед выборами

Под санкции России попали еще более 40 украинцев, включая пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-главу партии "Голос" Святослава Вакарчука, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину, ряд нардепов. "Комментарии" разобрались с экспертами, почему санкции против того же Порошенко введены лишь сейчас, почему в санкционном списке не оказалось представителей "Слуги народа" и в расчете на что РФ делает такой шаг незадолго до наших местных выборов.

"Кремль может косвенно подыгрывать версии о "зраде" украинской власти"

Алексей Розумный, эксперт Центра Разумкова, напоминает, что Россия начала водить санкции против граждан Украины в 2015 году. И позже неоднократно их расширяла.

"Например, в декабре 2018 под санкциями оказались Мураев, Вилкул и некоторые другие представители Оппозиционного Блока, известные своей пророссийской позицией, – отмечает эксперт. – Вероятно, тогда таким образом в Москве демонстрировали, что данная политическая сила отлучена от "царской милости", а единственным фаворитом Кремля остается ОПЗЖ. А это могло повлиять как на выбор пророссийского электората, так и на поведение отдельных политических игроков, ориентированных на Россию. То есть, санкции - это еще один инструмент манипулятивного влияния на ситуацию в Украине".

Теперь снова приближается очередная избирательная кампания, и санкционный список пополнили, прежде всего, фамилии народных депутатов из оппозиционных фракций.

"Однако на этот раз, очевидно, сигнал адресован уже прежде патриотическому избирателю: враги Кремля - это "Европейская Солидарность", "Голос", "Батькивщина"... А по правящей политической силе - многозначительное молчание. Таким образом, Кремль может косвенно подыгрывать версии о "зраде" украинской власти, популярной в среде патриотической оппозиции. Стоит отметить, что подобная "игра" на патриотическом фланге велась и против предыдущего президента", – говорит Алексей Розумный.

По словам эксперта, стратегическим целям Кремля вполне соответствует эрозия патриотического сегмента сторонников Зеленского. Так же как и мобилизация тех, кто подозревает нынешнего президента в сдаче национальных интересов.

"Это легкий путь к его дискредитации и введения в состояние внутриполитической "осады". Если в Беларуси Путину нужен слабый Лукашенко, который прибежит просить помощи против собственного восставшего народа, то в Украине - слабый Зеленский, разочарованный в своей способности удерживать популярность, запуганный "радикалами", вынужденный искать союза с ОПЗЖ, чтобы сохранить хоть какой-то контроль над ситуацией в стране, – поясняет Алексей Розумный. – Ради приближения этого момента российское руководство может даже ситуативно подыграть проевропейской оппозиции, "помогая" переманивать разочарованного избирателя Зеленского с антироссийскими взглядами".

"Представителей "Слуги народа" не включили в список из тактических соображений"

По словам политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, не стоит удивляться столь "позднему" попаданию Порошенко в санкционные списки РФ.

"Всё объясняется просто. Санкции, как правило, не объявляют против глав государств и министров иностранных дел. Ведь нужны фигуры для переговоров. Потому нет санкций против Путина. Похожая ситуация сейчас по Беларуси – Лукашенко на уровне ЕС не хотят вносить в санкционный список", – говорит Владимир Фесенко.

Он также отмечает, что публикация нового санкционного списка РФ именно сейчас вызвана двумя причинами.

"С одной стороны – это способ давления на украинские власти и общество. Россия не исключает, что это поможет добиться уступок со стороны Украины в переговорных процессах по Донбассу – ведь Рада должна принять ряд решений. Не думаю, что это поможет, – подчеркивает политконсультант. – Вторая причина – приближение местных выборов. Как это не парадоксально, но санкции против Порошенко – большой подарок ему от России. В политическом смысле он от этого выигрывает. А в экономическом - какие-то проблемы могут возникнуть (мы ведь не знаем четко ситуации с его бизнесом на территории РФ), но вряд ли – существенные".

По словам Владимира Фесенко, вопрос, почему одни оказались в санкционных списках, а другие – нет, задавался и раньше.

"Накануне прошлых выборов списки, к примеру, попали представители Оппозиционного блока, которые отказались примкнуть к ОПЗЖ. Ясно, что это произошло по инициативе Медведчука, – говорит эксперт. – Сейчас многие говорят об отсутствии в списках представителей "Слуги народа". Думаю, их не включили туда из тактических соображений. Так РФ показывает – хоть вы и не отличаетесь воинственной риторикой, но если не будете идти на уступки, окажетесь в списке. Вряд ли это повлияет на позицию СН по ключевым вопросам. Более того – убежден, что ближе к дате выборов (или вскоре после них) некоторые представители СН попадут в российских санкционный список".

"Для избирателей Порошенко, действительно, важно идеологически, что он - в том списке"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий – победитель голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии", подчеркнул, что сам является участником российского санкционного списка – еще старого.

"Они периодически добавляют в этот список новых людей. Трудно сказать, по какой логике, – говорит эксперт. – В основном все упирается в финансовые вопросы. Но думаю, что те, кто держал в РФ деньги, давно или вывел свои активы, или смирился с их потерей".

Есть, конечно, и политический аспект, продолжает Алексей Голобуцкий. Понятно, что "Европейская солидарность" и "Голос" – откровенно антироссийские силы. Потому нардепы оттуда список и пополнили.

"Но практической цели я не понимаю – почему сейчас и зачем вообще? Пропускаю через свою призму: я бы даже если не был в списке, не поехал сейчас в РФ, с которой нас - война. А уж тем более – это касается депутатов, в том числе бывших".

Политтехнолог отрицает предположения, что российская власть пытается подыграть Порошенко.

"Вы думаете, что есть сговор? Что сидит Путин и думает, как бы поднять рейтинг Порошенко? Он занимается геополитикой, существует в другом мире. Он уже забыл фамилию Порошенко, – уверяет Алексей Голобуцкий. – А как у нас этот список используют – это уже другой разговор. Понятно, что будут пытаться с его помощью повлиять на своих избирателей. И тут для избирателей Порошенко, действительно, важно идеологически, что он - в том списке".

Напомним, Офис президента прокомментировал новый санкционный список украинцев в РФ.

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