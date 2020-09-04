Порошенко и Вакарчук теперь под российскими санкциями: что известно

Кремль расширил список людей, в отношении которых вводят специальные экономические санкции. Теперь, среди прочих, "санкционные" стал и бывший президент Украины Петр Порошенко. Соответствующее постановление появилась сегодня на официальном сайте правовой информации.

Кстати, под санкции попала еще ряд украинских чиновников и депутатов. В частности, лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" и ексдепутат Святослав Вакарчук, его бывшая коллега, депутат из "Голоса" Соломия Бобровская. Кроме них, под российскими санкциями теперь внефракционный депутат Виктория Гриб, член "Батькивщины" Михаил Волынец, а также Алексей Кучеренко, Валентин Наливайченко, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Яна Зинкевич, Михаил Забродский, Ольга Стефанишина, София Федина и Сергей Тарута.

Фото: УНИАН

Следует подчеркнуть, что Россия ввела санкции против первого вицепремьер-министра Украины и министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, который был у власти во время правления Порошенко. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз также не избежал участи стать "санкционным".

Следует заметить, что под специальными экономическими санкция правительство РФ определило блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы территории РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали , что США внесли в санкционный список пять российских исследовательских учреждений.

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