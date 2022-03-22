Заповедник "Аскания-Нова": как функционирует в условиях оккупации и как помочь животным

Пока идет война на территории нашего государства зоопарки и заповедники тоже страдают от сокращения поставок кормов из-за оккупации и обстрелов, разрушения логистической системы доставки всего необходимого для диких животных.

Заповедник Аскания Нова, фото Фейсбук

Какова ситуация в Биосферном заповеднике “Аскания-Нова” имени Ф.Е. Фальц-Фейн, что расположен на территории временно оккупированной Херсонской области, рассказал директор Шаповал Виктор Владимирович.

По его словам, есть запас кормов и необходимых ветеринарных препаратов для животных. Однако из-за отсутствия связи с другими областями наладить поставки гуманитарной помощи в виде кормов для животных невозможно до освобождения территории от оккупантов.



"Мы находимся в оккупации, работаем в автономном режиме, режиме экономии. Волонтеры помогают с закупкой кормов, поэтому есть чем кормить животных. Сформировали запас, который позволяет дойти до уже теплого сезона. Благодаря волонтерам обеспечиваем работы по жизнеобеспечиванию заповедника. Заработная плата рабочим начисляется, аванс за март люди получили. В самом населенном пункте тихо. Военной техники оккупантов нет. Есть проблемы с медикаментами в населенном пункте, более-менее решается проблема с обеспечением продуктами. Наибольшая проблема — лекарства и наличные, потому что расчеты здесь ведутся наличными, инкассация не работает, банки не работают", – говорит Виктор Шаповал.

Для нужд заповедника Украинская природоохранная группа открыла счет для сбора средств в валюте и гривне. Поступления пересылаются руководству заведения.



"Единственная помощь для заповедника — это перевод средств на карту или на счет, открытый Украинской природоохранной группой для заповедника, потому что казначейская система в области не работает и как госучреждение не можем получить средства на счет заповедника и освоить их. Взносы, приходящие на карту, мы здесь частично обналичиваем и закупаем корма. Мы ведем расчеты с фермерами, у которых покупаем зерно, морковь, свеклу, медикаменты, в пределах области до линии столкновения. У нас травоядные животные и нам нужны зерновые, комбикорма. С ветпрепаратами уже поправили ситуацию, есть минимальный запас антибиотиков, витаминов, препаратов, добавок и прочего", – добавляет директор заповедника.

По данным Украинской природоохранной группы UNCG, предварительные подсчеты показывают, что в настоящее время утрачены тысячи гектаров лесов Полесья и Слобожанщины. В зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях сейчас находится: около 22% всех лесных территорий Украины (3 млн га); 59% целинных степей (1654736 га); 10% площади кустарниковой растительности (4514 га); 44% природно-заповедного фонда, в который входят природные и биосферные заповедники, национальные природные парки.

Фото Украинской природоохранной группы

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, какая ситуация сейчас находится в Одесском и Николаевском зоопарках.



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