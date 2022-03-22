Заповедник "Аскания-Нова": как функционирует в условиях оккупации и как помочь животным

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Козлова Альбіна
Пока идет война на территории нашего государства зоопарки и заповедники тоже страдают от сокращения поставок кормов из-за оккупации и обстрелов, разрушения логистической системы доставки всего необходимого для диких животных.
Заповедник Аскания Нова, фото Фейсбук
Какова ситуация в Биосферном заповеднике “Аскания-Нова” имени Ф.Е. Фальц-Фейн, что расположен на территории временно оккупированной Херсонской области, рассказал директор Шаповал Виктор Владимирович.
По его словам, есть запас кормов и необходимых ветеринарных препаратов для животных. Однако из-за отсутствия связи с другими областями наладить поставки гуманитарной помощи в виде кормов для животных невозможно до освобождения территории от оккупантов.
Для нужд заповедника Украинская природоохранная группа открыла счет для сбора средств в валюте и гривне. Поступления пересылаются руководству заведения.
По данным Украинской природоохранной группы UNCG, предварительные подсчеты показывают, что в настоящее время утрачены тысячи гектаров лесов Полесья и Слобожанщины. В зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях сейчас находится: около 22% всех лесных территорий Украины (3 млн га); 59% целинных степей (1654736 га); 10% площади кустарниковой растительности (4514 га); 44% природно-заповедного фонда, в который входят природные и биосферные заповедники, национальные природные парки.
Фото Украинской природоохранной группы
Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, какая ситуация сейчас находится в Одесском и Николаевском зоопарках.
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