Запорожская область стала центром интенсивных государственных инвестиций по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Согласно последним данным, выделенные средства на эти цели достигли почти 1.3 миллиарда гривен в 2024 году, из чего 150 миллионов гривен происходят из местного бюджета, а остальные из государственного.

Оборонная готовность: Запорожье почти завершило фортификационные объекты

Подрядные организации, ответственные за реализацию этих проектов, уже завершили основные работы, включающие земляные работы, монтаж железобетонных изделий, гидроизоляцию и устройство входных групп. На сегодняшний день средний процент готовности объектов составляет 90%. Об этом сообщили в Запорожской военной администрации.

Подробная информация о стоимости выполненных работ, конкурсах и тендерах, датах проведения и идентификаторах транзакций остается ограниченной.

“Доступ к информации, ограничивается в соответствии с частью второй статьи 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации" исключительно в интересах национальной безопасности и территориальной целостности, поскольку разглашение информации может нанести существенный вред этим интересам, привести к повышению информированности врага о состоянии боевой готовности. войск на конкретном направлении организации обороны, а ущерб от обнародования такой информации превалирует общественный интерес в ее получении”, — отметили в Запорожской ОВА.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина нарастила расходы на оборонные нужды, сосредоточив значительные суммы в Харьковской области. За 2023-2024 годы правительство направило около 7.2 миллиарда гривен — на укрепление обороноспособности этого приграничного региона. Но удается ли эти средства использовать с максимальной пользой, или это лишь придает пыли в глаза общественности.

Кроме того, на строительство военных инженерно-технических сооружений в Херсонской области из государственного бюджета на 2023-2024 годы выделено более 2 миллиардов гривен, тогда как из областного бюджета выделен дополнительный 1 миллиард гривен