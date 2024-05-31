Запорожские фортификации на финишной прямой: сколько сооружений готово

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Черновалова Кристина
Запорожская область стала центром интенсивных государственных инвестиций по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Согласно последним данным, выделенные средства на эти цели достигли почти 1.3 миллиарда гривен в 2024 году, из чего 150 миллионов гривен происходят из местного бюджета, а остальные из государственного.
Оборонная готовность: Запорожье почти завершило фортификационные объекты
Подрядные организации, ответственные за реализацию этих проектов, уже завершили основные работы, включающие земляные работы, монтаж железобетонных изделий, гидроизоляцию и устройство входных групп. На сегодняшний день средний процент готовности объектов составляет 90%. Об этом сообщили в Запорожской военной администрации.
Подробная информация о стоимости выполненных работ, конкурсах и тендерах, датах проведения и идентификаторах транзакций остается ограниченной.
Ранее "Комментарии" писали, что Украина нарастила расходы на оборонные нужды, сосредоточив значительные суммы в Харьковской области. За 2023-2024 годы правительство направило около 7.2 миллиарда гривен — на укрепление обороноспособности этого приграничного региона. Но удается ли эти средства использовать с максимальной пользой, или это лишь придает пыли в глаза общественности.
Кроме того, на строительство военных инженерно-технических сооружений в Херсонской области из государственного бюджета на 2023-2024 годы выделено более 2 миллиардов гривен, тогда как из областного бюджета выделен дополнительный 1 миллиард гривен
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