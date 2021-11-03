Запорожские автобусы выходят на рынки стран ЕС

Новые автобусы, фото ЧАО "ЗАЗ"

В 2008 году на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) было произведено более 250 тыс. автомобилей. Однако в 2008-2009 годов объемы производства упали в 6 раз. Причиной резкого падения производства с 2015 года стал нелегальный импорт поддержанных автомобилей из Европы – так называемых "евроблях".

"После 2014 года на автомобильном рынке Украины произошли радикальные изменения. Был открыт импорт бывших в употреблении автомобилей и автомобилей с евро номерами. Рынок новых автомобилей уменьшился с 620 тыс. в 2007 году до 70 тыс. штук в год. Это привело к резкому падению объемов производства легковых автомобилей в Украине", — рассказывает Председатель правления ЧАО "ЗАЗ" Николай Евдокименко в комментарии для материала БизнесЦензор

В поисках новых ниш запорожский завод в перспективе решил сделать акцент на производстве автобусов.

"Рынок новых автобусов также уменьшился, но не столь резко, до 1000 – 1200 новых автобусов в год", — говорит Евдокименко.

Эксперты считают, что на имеющихся производственных мощностях Украина вполне может обеспечить себя и даже ближайших западных соседей, автобусами отечественного производства. При этом, ЗАЗ разработал собственные конструкции для нескольких моделей.

На сегодня, модельная линейка автобусов ЗАЗ включает модели А08, А09 и А10. А10 – низкопольный городской автобус длиной более 8 метров. Его вместимость – до 60 пассажиров. Также предусмотрены пандус и место для инвалидной коляски. А08 – основная модель. Это сравнительно небольшой пригородный автобус, вместимостью более 30 посадочных мест. Производится в трех модификациях: "город", "пригород" и "школьный".



Автобус имеет длину 7,8 метров. На нем установлен дизельный двигатель китайско компании Weichai. В зависимости от модификации, установлено от 28 до 31 сидячих мест с ремнями безопасности. Автобус соответствует Государственным стандартам Украины – ГСТУ 7013:2009.





На сегодня ЗАЗ реализовал уже более 50 школьных А08 в Украине. В планах предприятия начало производства еще одной модели — автобуса ЗАЗ А09, сертификация которой в Украине уже проведена. Это будет еще одна модель пригородного автобуса, который разработан на базе шасси Mercedes-Benz. Его длина – более 9 метров, он спроектирован инженерами ЗАЗ. При создании руководствовались рекомендациями компании Mercedes-Benz для производителей автобусов с использованием двигателя, коробки передач и задней подвески Mercedes-Benz.

Серийное производство этой модели должно начаться с 2022 года. Также завод разрабатывает модель с рабочим названием А18. Это городской низкопольный автобус до 12 м. Интерес к этим автобусам есть на рынке Украины и за границей. Возможны экспортные поставки в Польшу и другие страны.



"Основным преимуществом автобусов ЗАЗ являются сбалансированность технических показателей и стоимости. Автобусы имеют малые расходы топлива, большой ресурс агрегатов, хорошую ремонтопригодность и защиту от коррозии при невысокой стоимости", — рассказывает Николай Евдокименко.





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