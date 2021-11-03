Запорожские автобусы выходят на рынки стран ЕС

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Козлова Альбіна
Новые автобусы, фото ЧАО "ЗАЗ"
В 2008 году на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) было произведено более 250 тыс. автомобилей. Однако в 2008-2009 годов объемы производства упали в 6 раз. Причиной резкого падения производства с 2015 года стал нелегальный импорт поддержанных автомобилей из Европы – так называемых "евроблях".
В поисках новых ниш запорожский завод в перспективе решил сделать акцент на производстве автобусов.
Эксперты считают, что на имеющихся производственных мощностях Украина вполне может обеспечить себя и даже ближайших западных соседей, автобусами отечественного производства. При этом, ЗАЗ разработал собственные конструкции для нескольких моделей.
На сегодня,
модельная линейка автобусов ЗАЗ включает модели А08, А09 и А10. А10 – низкопольный
городской автобус длиной более 8 метров. Его вместимость – до 60 пассажиров.
Также
предусмотрены пандус и место для инвалидной коляски. А08 – основная модель. Это
сравнительно небольшой пригородный автобус, вместимостью более 30 посадочных
мест. Производится в трех модификациях: "город", "пригород" и "школьный".
Автобус имеет длину 7,8 метров. На нем установлен дизельный двигатель китайско компании Weichai. В зависимости от модификации, установлено от 28 до 31 сидячих мест с ремнями безопасности. Автобус соответствует Государственным стандартам Украины – ГСТУ 7013:2009.
На сегодня ЗАЗ реализовал уже более 50 школьных А08 в Украине. В планах предприятия начало производства еще одной модели — автобуса ЗАЗ А09, сертификация которой в Украине уже проведена. Это будет еще одна модель пригородного автобуса, который разработан на базе шасси Mercedes-Benz. Его длина – более 9 метров, он спроектирован инженерами ЗАЗ. При создании руководствовались рекомендациями компании Mercedes-Benz для производителей автобусов с использованием двигателя, коробки передач и задней подвески Mercedes-Benz.
Серийное
производство этой модели должно начаться с 2022 года. Также завод
разрабатывает модель с рабочим названием А18. Это городской низкопольный
автобус до 12 м. Интерес к
этим автобусам есть на рынке Украины и за границей. Возможны
экспортные поставки в Польшу и другие страны.
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