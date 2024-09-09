Запорожская АЭС останется в состоянии “холодной остановки”, пока длится война, - МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), крупнейший атомный энергоблок Европы, не будет возобновлять свою работу. Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), настаивает на том, что реакторы станции должны оставаться в состоянии "холодной остановки" до полного урегулирования конфликта и устранения всех угроз безопасности.

ЗАЭС не будет функционировать до окончания военных действий

Гросси подчеркнул, что нестабильная обстановка в регионе, регулярные взрывы, атаки беспилотников и обстрелы значительно увеличивают риск возникновения ядерной аварии.

“Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной. Регулярные взрывы, атаки беспилотников, обстрелы, неоднократные перебои с внешним электроснабжением, среди других проблем, повышают риск ядерной аварии", — прокомментировал Гросси ситуацию на ЗАЭС, передает "Укринформ".

Следует напомнить, что 11 августа на станции произошел пожар в одной из градирен, что могло привести к катастрофическим последствиям. По словам Гросси, поврежденная конструкция возможно будет демонтирована, так как в настоящее время она не используется в системе охлаждения.

"В настоящее время градирни не нужны как часть механизма охлаждения, поскольку все шесть реакторных блоков ЗАЭС остаются в состоянии холодного остановa. В соответствии с рекомендациями Агентства, ясно, что ни один реактор не будет перезапущен, пока конфликт продолжает угрожать ядерной и физической безопасности станции", — заявил Гросси.

Гросси также добавил, что МАГАТЭ теперь занимает более активную позицию в мониторинге ситуации на ЗАЭС и в украинской энергосистеме.