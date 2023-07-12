Заплатили уже более полумиллиона гривен – акция «Поймай барыгу» платит участникам на карту

Организаторы акции "Поймай барыгу" подсчитали, сколько уже отправили денег своим участникам. В общей сложности вышло 676 тысяч гривен. Об этом организаторы проекта сообщают на своем сайте.

Акция «Поймай барыгу» дает деньги за наркоторговцев. Фото из открытых источников

Эта акция действует по всей Украине с 1 мая. С тех пор принять участие успели более полусотни человек. Их профессии и сфера деятельности самые разные, говорят организаторы. Но каждый получил свою выплату на карту за то, что помог разоблачить наркодилера, написал заявление в полицию и выполнил условия акции.

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Благодаря этой работе на улице не попало 7,5 килограммов различных наркотиков, их либо изъяли в барыг во время задержаний, либо нашли во время обысков дома. Денег еще много, анонсируют организаторы. Но призывают неравнодушных присоединяться к акции "Поймай барыгу" и получать свое вознаграждение. Размер выплат – от восьми тысяч за заложника до миллиона гривен за большую лабораторию.

















