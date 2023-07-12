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Заплатили уже более полумиллиона гривен – акция «Поймай барыгу» платит участникам на карту

Организаторы призывают присоединяться к акции и получить свое вознаграждение

сегодня, 17:53
Автор:
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Slava Kot
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Организаторы акции "Поймай барыгу" подсчитали, сколько уже отправили денег своим участникам. В общей сложности вышло 676 тысяч гривен. Об этом организаторы проекта сообщают на своем сайте.

Заплатили уже более полумиллиона гривен – акция «Поймай барыгу» платит участникам на карту

Акция «Поймай барыгу» дает деньги за наркоторговцев. Фото из открытых источников

Эта акция действует по всей Украине с 1 мая. С тех пор принять участие успели более полусотни человек. Их профессии и сфера деятельности самые разные, говорят организаторы. Но каждый получил свою выплату на карту за то, что помог разоблачить наркодилера, написал заявление в полицию и выполнил условия акции.


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Благодаря этой работе на улице не попало 7,5 килограммов различных наркотиков, их либо изъяли в барыг во время задержаний, либо нашли во время обысков дома. Денег еще много, анонсируют организаторы. Но призывают неравнодушных присоединяться к акции "Поймай барыгу" и получать свое вознаграждение. Размер выплат – от восьми тысяч за заложника до миллиона гривен за большую лабораторию.







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Источник: https://spiymaibarigu.com.ua/news/52
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