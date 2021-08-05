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Запасы угля на пределе: украинцев уже сейчас призвали готовиться к зиме

Отопительный сезон приближается, а запасы угля на украинских ТЭЦ по-прежнему на исходе. Власти просят украинцев не паниковать, заверяя, что ситуация под контролем

сегодня, 15:38
Автор:

Кравцев Сергей

Отопительный сезон 2020-2021 годов может оказаться рекордно холодным, ведь несмотря на прогнозы синоптиков об аномально холодной зиме, пока что власти не спешат пополнять запасы угля. 803 тысячи тонн – такой запас угля сегодня на украинских ТЭЦ и, если сравнить данный запас с прошлогодним в это же время, то он меньше в 3,2 раза. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Запасы угля на пределе: украинцев уже сейчас призвали готовиться к зиме

Изображение батареи - фото УНИАН

Из тех цифр, которые обнародовало Министерство энергетики, по состоянию на 4 августа запасы антрацитового угля – 255 тыс. тонн, что на 25% меньше, чем в 2020 году. Остатки угля газовой марки – 548 тыс. тонн, что почти в 4 раза меньше, чем на аналогичную дату 2020 года. Дефицит угля – это не только проблема перед предстоящим отопительным сезоном, но и повод задуматься о том, что делать уже сегодня. В СМИ практически не сообщалось о том, что в июле были отключены 14 энергоблоков на ТЭЦ и ТЭС. Причина – нехватка топлива. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ситуация контролируемая, паниковать не стоит, ведь нет повода для беспокойства.

Производители тепловой энергии уже получили штрафы на 6 млн грн от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). НКРЭКУ пришлось пойти на такие радикальные меры, опять же, из-за низких запасов угля. Плановые показатели по запасам угля на сегодняшний день провалены. Лето подходит к концу, но подвижек в этом плане пока что не наблюдается.

Читайте также на портале "Комментарии" материал о том, почему кадровые перестановки в "Нафтогазе" могут повлиять на отопительный сезон в Украине.



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Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/ukraincev-predupredili-chto-otopitelnyy-sezon-mozhet-okazatsya-rekordno-holodnym-novosti-segodnya-11504215.html
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Обусуждения

Брат

сегодня, 14:47

Все-это конец.Придеться свидомым свидомо идти на поклон к России. Иначе холод,да и голод.Понты закончились.

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