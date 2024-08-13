Западные СМИ узнали, планирует ли Украина остановить поставки российского газа в Европу

Россия и Украина не намерены прекращать поставки газа через газовую станцию "Суджа" в Курской области, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Газопровод

Отмечается, что боевые действия в регионе привели к скачку цен на газ до самого высокого уровня в этом году, поскольку возникли опасения по поводу возможного прекращения поставок газа в Европу. Однако как Москва, так и Киев имеют финансовые мотивы для продления поставок.

Издание отмечает, что для Украины транзит газа является важным источником доходов для экономики, пострадавшей от войны, принося около 1 миллиарда долларов. В то же время, европейские страны остаются одними из крупнейших покупателей российского газа, что создает взаимный интерес в продлении поставок.

По информации двух анонимных источников агентства, в настоящее время газоизмерительная станция "Суджа" находится под контролем украинских военных.

Украина также стремится сохранить имидж надежного партнера для Европейского Союза в надежде на увеличение использования подземных газовых хранилищ странами ЕС.

Впрочем, один из собеседников агентства подчеркнул, что близость боевых действий к станции "Суджа" может создать риск для бесперебойной поставки газа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что буквально в первые дни операции в Курской области украинские военные взяли под контроль газораспределительную станцию в Судже. При этом, как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, транзитный маршрут для поставки российского газа в Европу через территорию Украины остается в рабочем состоянии. Министр подчеркнул, что Россия не обращалась к Украине по поводу возможных проблем с транзитом газа.





