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Запад Украины встречает первые заморозки: прогноз погоды на 22 октября

Погода 22 октября: зима намекает на себя в Карпатах, остальная часть страны — в тепле.

21 октября 2024, 15:23
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Черновалова Кристина

22 октября большинство регионов Украины встретят с сухой и ясной погодой, без существенных осадков. По прогнозам Укргидрометцентра, мягкие осенние дни продолжатся в большинстве областей, однако на западе страны ожидаются первые признаки приближающейся зимы – туман и небольшие заморозки ночью.

Запад Украины встречает первые заморозки: прогноз погоды на 22 октября

Погода в Украине 22 октября

Западные области должны быть осторожны из-за ухудшения видимости на дорогах, особенно в утренние часы, когда туман усложнит передвижение. В то же время в Карпатах синоптики прогнозируют ночные заморозки с температурами от -1 до -3 градусов.

Для остальной страны ночные температуры будут оставаться на уровне 0-5 градусов тепла, а на побережье морей – до 8 градусов. Днем по всей Украине воздух прогреется до 12-17 градусов, что делает этот день идеальным для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

В Киеве и области 22 октября будет царить спокойная осенняя погода. Небольшая облачность, осадки и слабый ветер со скоростью 3-8 м/с обеспечат благоприятные условия для жителей и гостей столицы. Ночная температура в Киевской области будет в пределах 0-5 градусов тепла, а днем термометры покажут 14-16 градусов.                                         

Запад Украины встречает первые заморозки: прогноз погоды на 22 октября - фото 2

Читайте на портале "Комментарии" — Украинские пользователи получают оперативные предупреждения об опасных погодных условиях непосредственно в своих мобильных приложениях благодаря интеграции Укргидрометцентра с европейской платформой MeteoAlarm. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в Медиацентре Украина.                                                              



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