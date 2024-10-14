Заморозки в Украине: украинцев ждет прохладная неделя с дождями

На этой неделе украинцев ожидает настоящий осенний холод с дождями и заморозками, предостерегают синоптики. По словам известного метеоролога Игоря Кибальчича, резкое падение температуры ночью может принести первые заморозки, особенно на западе и севере страны.

Осенние дожди и заморозки: чего ждать украинцам на этой неделе

В начале недели, по данным синоптика, в большинстве областей пройдут небольшие местами умеренные дожди, что может осложнить движение транспорта и быт граждан. Ветер, иногда достигая 12 м/с, придаст ощущение холода, особенно в северных и восточных областях.

Однако уже с середины недели ситуация стабилизируется. "Мощный и малоподвижный антициклон обеспечит снижение осадков, но ночные и утренние часы все равно будут холодными", – комментирует Игорь Кибальчич.

Температурный фон сохранится на уровне от 3 до 20 градусов в зависимости от времени времени и региона. В западных и северных регионах температура может опуститься до -3°C, что нетипично для середины октября.

Синоптик также подчеркнул важность подготовки к зимнему периоду, особенно в аграрном секторе, где заморозки могут нанести вред посевам.

"Это время, когда нужно активизировать усилия по сохранению тепла в домах и подготовке огородов", – советует он.

Кроме того, особое внимание потребуется водителей, ведь мокрые дороги и перепады температур могут приводить к осложнениям на дорогах. Украинцам советуют осторожно планировать поездки, особенно в ночное время.

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