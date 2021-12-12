Заместитель министра МВД Украины Гогилашвили могут уволить за разборку на блокпосту возле Краматорска



















Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в скандал во время въезда в зону проведения Операции объединенных сил.

Александр Гогилашвили - фото с открытых источников

Как сообщают fakty.ua, в сети интернет появилось видео, на котором видно, как на блокпосте возле Крамоторской полиции требовались остановки авто, в котором двигался Гогилашвили. Однако машина сразу не остановилась, а проехало мимо еще несколько метров.

После остановки замминистра со словами: "Вы что, не видите, кто я?", — начал угрожать копам.





На следующий день Президент Украины Владимир Зеленский предложил уволить Гогилашвили. По мнению Президента Украины, на инцидент с участием заместителя Министра МВД Александра Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение. Решения должны быть приняты главой МВД и Кабмином.

Сам Гогилашвили уже написал в соцсетях, что извиняется за "чрезмерную эмоциональность". Замминистра готов к тому, что его дисциплинарная вина будет расследоваться руководством МВД.

Как сообщает Центр журналистских расследований, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Александр Гогилашвили имеет паспорт гражданина РФ и индивидуальный налоговый номер в России.

Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004531705) 12 ноября 2003 г. в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

Кроме того, ему предоставлен налоговый номер РФ 616404621705, указанный в базе данных Федеральной налоговой службы РФ. База при поиске выдает данные только действующих паспортов граждан РФ и индивидуальных налоговых номеров.

Отметим, что выход из гражданства России или лишение его производится только на основании соответствующего указа президента России.

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