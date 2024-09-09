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Замена названия "копейка" на "шаг": поддерживают ли такую инициативу украинцы

Каждый пятый украинец поддерживает замену названия "копейка" на "шаг" для разменных монет.

сегодня, 14:20
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Slava Kot

Глава НБУ Андрей Пышный предложил в рамках возрождения национальных традиций и процесса деколонизации замену названия "копейка" на "шаг" для разменной монеты. Компания Active Group провела исследования и выяснила, поддерживают ли украинцы подобную инициативу.

Замена названия "копейка" на "шаг": поддерживают ли такую инициативу украинцы

Замена названия "копейка" на "шаг". Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 8% украинцев полностью поддерживают замену названия "копейка" на "шаг". Еще 10,4% респондентов выбрали вариант "в большей степени да".

Полностью против переименования разменных монет в "шаг" выступили 39% опрошенных. Еще 17,8% выбрали вариант "в большей степени нет". Остальные 24,8% затруднились ответить на вопрос.

Замена названия ”копейка” на ”шаг”: поддерживают ли такую инициативу украинцы - фото 2

Поддерживают ли   украинцы инициативу замены названия "копейка" на "шаг": опрос Active Group

Таким образом, 18,4% украинцев поддерживают идею замены названия "копейка" на "шаг" для разменных монет, тогда как 56,8% — против.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Национального банка Украины Андрей Пышный анонсировал возможное переименование разменных монет с "копейки" на "шаги". По его словам, после анализа истории денежного обращения в Украине был сделан вывод: название "копейка" для разменной монеты является символом московской оккупации. Сейчас украинский народ восстанавливает все, что было несправедливо отнято и изуродовано кремлевскими нарративами. Поэтому, пора восстановить справедливость и в денежной системе, очистив монетарный суверенитет от любых связей с московским прошлым, объясняет Пышный и добавляет, что у нас есть собственное, изначально украинское слово для определения мелких монет – "шаг".

Также "Комментарии" писали о характеристиках "шага", если его введут в денежное обращение.



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