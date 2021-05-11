Законопроект "О медиа": необходимая мера или ограничение свободы слова в Украине

Законопроект "О медиа" могут вынести на голосование в Верховной Раде в середине или в конце мая, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Почему этот законопроект так важен? Какие в нем есть подводные камни? Где грань между регуляцией рынка, о которой говорит Ткаченко, и наступлением на свободу слова? Чтобы разобраться в этих вопросах, "Комментарии" обратились к экспертам.

Законопроект "О медиа" в Украине . Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

"Данный законопроект внедряется прозападным лобби, а власти нужен, чтобы ограничить свободу СМИ в Украине"

По словам эксперта Украинского института политики Валентина Гайдая, на первый взгляд, законопроект о медиа несет сугубо благие цели — унифицировать украинское законодательство в сегменте работы и функционирования СМИ и адаптирования его под западные стандарты. Это якобы защитит СМИ и журналистов и объединит ныне существующие 5 отдельных законов, касающихся медийных и печатных СМИ, в один. Но если присмотреться внимательнее, можно сделать вывод, что не всё так однозначно в этом законопроекте, отмечает эксперт.

"Первое, что бросается в глаза — внушительное количество неправительственных общественных организаций, как правило, прозападного толка, которые принимали участие в написании или консультировании этого законопроекта, — поясняет Валентин Гайдай. — Это, например, "Центр демократии и верховенства права", "Платформа прав человека", "Лаборатория цифровой безопасности", "Независимая ассоциация медиа" и т.д. Это может говорить об интересе Запада и подконтрольных ему структур в Украине в принятии этого закона. В принципе, это логично ввиду потери Украиной субъектности и тенденциях, когда различные западные институции контролируют те или иные сферы в нашей стране".

Вторым тревожным моментом Валентин Гайдай называет то, что данный законопроект написан и лоббируется властью и провластными депутатами и чиновниками — Ткаченко, Потураевым и т.д.

"Законопроект делает СМИ ручными и подконтрольными власти, что выгодно президенту и его окружению. Ведь даже сейчас, после двух лет перезагрузки власти, у Зеленского, по сути, нет своей медиаимперии. Информационно он проигрывает крупным СМИ. Даже те телеканалы, которые вещают в целом в унисон политике Банковой, всё равно принадлежат тем или иным финансово-промышленным группам, — подчеркивает эксперт. — Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что данный законопроект внедряется прозападным лобби, а власти нужен, чтобы ограничить свободу СМИ в Украине".

"Ключевое – КТО эти нормы потом будет контролировать с точки зрения соответствия законодательству и здравому смыслу"

Телеведущий, медиаэксперт Сергей Дойко считает, что регулировать работу СМИ необходимо.

"Ввиду просто-таки шквала разнообразных фейков, дезинформации, всяческих манипуляций, вывертов и не всегда случайных неточностей, которыми последнее время изобилуют материалы отдельных наших медиа, такая регуляция была бы очень даже кстати. Видно, пришло этому время. Иначе будет просто информационная помойка, чего бы очень не хотелось", — аргументирует Сергей Дойко.

В то же время, он напоминает, что наше общество крайне политизировано. А отдельные СМИ (точнее, их реальные собственники) умело это используют, мастерски на этом играют. А потому, подчеркивает медиаэксперт, не хотелось бы, чтобы такая регуляция превратилась в инструмент расправы с неугодными. Что вполне возможно, ибо всё будет зависеть, как всегда, от того, кто именно станет определять качество работы того или иного СМИ, в том числе и интернет-СМИ.

"Часто говорят, что закон – это все же ограничение. Право – это возможности, а закон – четко прописанные критерии и нормы, нарушая которые СМИ, собственно, будут нарушать и сам закон, и его философию. Относительно норм и критериев, которые относятся к сфере безопасности государства – тут не может быть дискуссий, тут всё ясно и понятно. А вот иные критерии, которые, как довольно часто бывает в наших реалиях, можно или воспринимать по-разному, или трактовать не слишком четко, или комментировать не всегда однозначно – тут вопрос. Поэтому, ЧТО именно пропишут, какие критерии работы СМИ в законе о медиа наши депутаты – это полдела. Главное — КАК эти нормы потом будут применяться на практике. И, к слову, даже не это ключевое. Ключевое – КТО эти нормы потом будет контролировать с точки зрения соответствия законодательству и здравому смыслу? КТО и КАК – вот главные показатели", — резюмирует Сергей Дойко.

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