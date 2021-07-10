Закончились учения Sea Breeze-2021: первый корабль отправился домой

Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа сообщил о завершении учений Sea Breeze-2021. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС на странице в Facebook.

В пятницу, 9 июля, в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстраивались в строи и ордера — это стало завершающим этапом морской фазы учений.

Первый корабль участник уже отправился домой: болгарский противолодочный корвет "Бодри" отправился на родину.

В Черном море 28 июня стартовали учения Sea Breeze 2021, а также морское патрулирование, организованное Военно-морскими силами Украины и шестым оперативным флотом ВМС США.

Эти мероприятия и возможную реакцию на них России (РФ) оценил для портала "Комментарии" военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович. По его словам, учения Sea Breeze проводятся уже не первый год и не первый раз они становятся объектом для политических спекуляций со стороны Кремля и подконтрольных ему сил. Он вспомнил 2006 год, когда действия марионеточных пророссийских организаций в Крыму практически привели к срыву учений в установленные сроки. В этом году РФ также пыталась сорвать Sea Breeze, однако прибытия иностранных кораблей в Одессу и беспрецедентный масштаб этих учений сделали такие попытки невозможными, отмечает военный обозреватель.

В учениях приняли участие более 30 стран, включая США, Великобританию и других союзников Украины. К учениям привлекались украинские силы и подразделения Военно-Морских, Воздушных, Сухопутных войск, Сил спецопераций ВСУ, Сил поддержки ВСУ, Сил обороны. Представительство участников было самым широким за всю историю учений, это свидетельствует о том, что партнеры Украины не оставляют нас наедине с противником.







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