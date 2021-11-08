Закон об олигархах: стало известно, когда состоятся «номинационные» заседания СНБОУ

Как написал министр юстиции Денис Малюска в Facebook, через 180 дней начнется имплементация нового закона, который подписал президент, и который уже опубликован в "Голосе Украины".

Закон вступит в силу через полгода, фото из открытых источников

По его словам, богатые украинцы должны до мая избавиться от признаков олигархов, чтобы не попасть под действие этого законодательного акта. Потому что в мае, с 20-х чисел, Национальный совет по вопросам безопасности и обороны (СНБОУ) начнет проводить первые "номинационные" заседания.

В Минюсте рассказали, что в настоящее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию должен разработать и утвердить документы, на основе которых будут проверять деловую репутацию бизнесменов, которые будут делать перерегистрацию на себя средств массовой информации. В то же время СНБО будет утверждать Положение о реестре олигархов. В документе пропишут, как будет создаваться реестр и как его будут вести.

Те, кого включат в реестр, получат официальный статус олигарха. Лицам из реестра запретят проводить финансирование политических партий, покупать объекты из перечня подлежащих приватизации в рамках программы "Большой приватизации". Олигархи не смогут финансировать политическую агитацию. Закон предусматривает публичное декларирование контактов чиновников с олигархами или их представителями.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, нужна ли такая реформа. Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков подчеркивает, что подписан рамочный закон, вводящий понятие "олигарх" и определяющий процедуру создания списка олигархов. Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает, что Зеленский одержим законом о деолигархизации.

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