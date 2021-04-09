Закон о всеукраинском референдуме: что и как скоро сможет изменить народ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум, принятый парламентом еще 26 января. Почему это важное решение? С чем могла быть связана такая пауза? Каким может быть первый референдум по новому закону? Ответы на эти вопросы портал "Комментарии" искал вместе с экспертами.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Вопросами, которые должны быть вынесены на референдум, должны стать введение в Украине двухпалатного парламента и сокращения количества депутатов до 300 человек"

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко уверен, что закон о референдуме — очень важный документ. Он также напоминает, что Владимир Зеленский ещё на заре своего президентства обещал его принятие.

"Более того: в октябре прошлого года именно по инициативе Зеленского состоялась "репетиция референдума" — всенародный опрос. В январе закон был принят — граждане Украины получили инструмент для воздействия на политические процессы, а власть получила возможность влиять на ситуации, которые не могли решаться в существующем законодательном поле", — отмечает Константин Бондаренко.

По его словам, есть две причины, по которым затягивалось подписание закона.

"Во-первых, юридическое управление Офиса президента изучало принятый закон на предмет того, не слишком ли громоздкая схема организации референдума заложена в основу. Во-вторых, необходимо было всесторонне протестировать принятый закон на предмет его уязвимости — ведь вполне можно было предположить, что найдётся группа депутатов, которые обратятся в Конституционный суд с требованием признания закона о референдуме не соответствующим Конституции или нарушающимся права граждан. Только после всестороннего изучения документ попал на подпись к президенту", — поясняет эксперт.

Константин Бондаренко акцентирует, что это не единичный случай в истории Украины, когда те или иные законы, принятые Радой, тщательно — что называется, под микроскопом — изучались на протяжении нескольких месяцев, прежде, чем вступали в силу.

"Считаю, что первыми же вопросами, которые должны быть вынесены на референдум, должны стать вопросы введения в Украине двухпалатного парламента и сокращения количества депутатов до 300 человек", — говорит руководитель Фонда "Украинская политика".

"В ближайшее время ожидать проведения всеукраинского референдума точно не стоит"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко подчеркивает: "Референдум – одна из главных форм прямой демократии. Право на референдум зафиксировано в Конституции Украины, поэтому должен быть и соответствующий закон. Людям нравится влиять на государственные решения путем голосования, в том числе и на референдумах, что и обусловливает популярность демократии".

По мнению Владимира Фесенко, в ближайшее время ожидать проведение всеукраинского референдума точно не стоит. В частности, потому, что в бюджете-2021 деньги на это не предусмотрены. А дело это не дешевое — по разным оценкам, организация, подготовка и проведение референдума в Украине обойдется примерно в 1-2 миллиарда гривен.

"Но если в бюджете следующего года появится соответствующая статья расходов, то возрастет и вероятность проведения всеукраинского референдума, — отмечает политолог. — Думаю, что с проведением референдумов не будут спешить и до тех пор, пока фактически блокирована работа Конституционного суда… Бессмысленно гадать, каким может быть первый референдум по новому закону. Насколько я понимаю, конкретных идей и уже готовых предложений о теме первого референдума пока нет (во всяком случае, у власти). Легче сказать по каким вопросам не может быть референдума (см. текст закона, там очень много ограничений)".

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите украинцев от произвола коллекторов.

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