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Закон о Дія City: как в Украине будут строить IT-индустрию

Министр Михаил Федоров считает, что Украина станет мощным IT-хабом

сегодня, 16:20
Автор:

Козлова Альбіна

Президент Зеленский подписал базовый закон № 4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" о "Дія City". Об этом написал в Facebook министр Михаил Федоров.

Закон о Дія City: как в Украине будут строить IT-индустрию

Президент подписал закон о Дія City, фото из открытых источников

По словам министра, документ предусматривает снижение суммы налогов для украинских IT-компаний в пять раз.

"Закон о Дія City закладывает правовой фундамент для запуска специального режима. Дія City будет действовать параллельно с текущими условиями развития IТ. Мы не ломаем то, что хорошо работает, а даем дополнительную возможность для комфортного ведения бизнеса", — подчеркнул Федоров.

Министр также добавил, что разработчики проекта "Дія City" учли все нюансы, чтобы IТ-компании на территории Украины не страдали от незаконных действий правоохранительных органов.

Режим Дія City будет распространяться не только на резидентов проекта, но и на все IТ-компании в Украине. Ранее говорилось, что условия проекта не будут меняться в течение 25 лет, но в законе указан другой срок — 15 лет.

Также в соответствии с законом государство не будет вмешиваться в работу компаний, заставляя их получить статус резидента Дія City. Какие компании могут приобрести этот статус прописано в статье 6 закона.

Закон предусматривает свободу деятельности для IТ-компаний и уменьшает размеры налогов, в том числе и налога на доходы физических лиц. Компании, которые будут инвестировать в украинские стартапы, получат налоговую скидку (по НДФЛ) на общую сумму инвестиций.

"Уверен, что с Дія City Украина станет мощным IT-хабом в Восточной и Центральной Европе. Спасибо Президенту и депутатам за поддержку", — добавил Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что в Министерстве цифровой информации ожидают экономический эффект от внедрения проекта в размере до 10% ВВП.

Портал "Комментарии" писал, что возможности для мошенничества со стороны недобросовестных компаний создает отсутствие в законопроекте 4303-1 определенного порядка контроля требований закона по отношению к резидентам и условий потери статуса резидента.


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Источник: https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
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