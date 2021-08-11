Закон о Дія City: как в Украине будут строить IT-индустрию

BTC/USD
46433.17
ETH/USD
3257.30
LTC/USD
172.99
USD/UAH
27.00
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Президент Зеленский подписал базовый закон № 4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" о "Дія City". Об этом написал в Facebook министр Михаил Федоров.
Президент подписал закон о Дія City, фото из открытых источников
По словам министра, документ предусматривает снижение суммы налогов для украинских IT-компаний в пять раз.
Министр также добавил, что разработчики проекта "Дія City" учли все нюансы, чтобы IТ-компании на территории Украины не страдали от незаконных действий правоохранительных органов.
Режим Дія City будет распространяться не только на резидентов проекта, но и на все IТ-компании в Украине. Ранее говорилось, что условия проекта не будут меняться в течение 25 лет, но в законе указан другой срок — 15 лет.
Также в соответствии с законом государство не будет вмешиваться в работу компаний, заставляя их получить статус резидента Дія City. Какие компании могут приобрести этот статус прописано в статье 6 закона.
Закон предусматривает свободу деятельности для IТ-компаний и уменьшает размеры налогов, в том числе и налога на доходы физических лиц. Компании, которые будут инвестировать в украинские стартапы, получат налоговую скидку (по НДФЛ) на общую сумму инвестиций.
Ранее сообщалось, что в Министерстве цифровой информации ожидают экономический эффект от внедрения проекта в размере до 10% ВВП.
Портал "Комментарии" писал, что возможности для мошенничества со стороны недобросовестных компаний создает отсутствие в законопроекте 4303-1 определенного порядка контроля требований закона по отношению к резидентам и условий потери статуса резидента.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости