Задержанный по запросу Украины сын российского олигарха просит политического убежища

По запросу ДБР в Аргентине был задержан сын российского олигарха Игорь Чуркин. Однако оказалось, что Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине, а российское посольство готово предоставить ему свои услуги.



Игорь Чуркин. Фото из открытых источников

В июле 2022 года ДБР объявило подозрение россиянину Чуркину. Благодаря предоставленной информации от Государственного бюро расследований в Аргентине был задержан сын российского олигарха. Однако через неделю оказалось, что Чуркин подал прошение о предоставлении его клиенту политического убежища.

Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в Аргентине Наталья Пустовалова. По ее словам, российское консульство в рамках собственной компетенции готово обеспечить юридическую помощь для Чуркина. Пустовалова говорит, что сына российского олигарха обвиняют якобы в "ложном сообщении о совершении уголовного преступления".

Напомним, что ДБР объявило подозрение Чуркину из-за возможной "схемы блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком". По заявлениям ДБР, российский бизнесмен заставил руководителя предприятия представить вымышленные обвинения в полицию на представителей банка, проводивших аукцион и таким образом арестованное имущество Чуркина не могло быть изъято из собственности россиянина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время рейса из Москвы в Санкт-Петербург один из пассажиров самолета избил криминального авторитета России.

Также "Комментарии" писали, что подсанкционный олигарх РФ назвал единственный шанс России выйти из технологической отсталости. По его словам, нужно просить деньги у Африки.