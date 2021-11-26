Зачем в Украине создается реестр оружия - МВД считает количество легальных и нелегальных стволов

Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД завершает создание Единого реестра оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Знакомство с интерфейсом программного обеспечения для регистрации оружия - фото пресс-службы

Игорь Бондаренко, заместитель министра внутренних дел, и Богдан Драпятый, руководитель комитета по правоохранительной деятельности в Верховной Раде, посетили центр и посмотрели, какие возможности есть у новой информационной системы. Руководитель Центра показал им, как работает программа и что с ее помощью можно сделать.

Единственный реестр оружия, как объяснил Игорь Бондаренко, нужен, чтобы хранить информацию, кто владеет оружием, и контролировать его обращение. В систему внесут все номерные знаки единиц оружия. В базе данных напротив каждого предмета будет указано имя владеющего им человека. Дополнительным "бонусом" является то, что регистрация будет происходить дистанционно. Благодаря этому коррупция, которая была при выдаче разрешений и регистрации, должна исчезнуть.

Ссылка на Единый реестр оружия – здесь, но пока он не работает.

Чтобы упорядочить ситуацию с оружием, которая находятся легально и нелегально у населения, разработано два проекта закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие" — №5708 и №5708-01. В октябре правоохранители анализировали проблему на специальном круглом столе. Принято решение, что Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит их на ближайшем заседании.

Население на законных основаниях владеет 1,3 млн единиц оружия, напомнил Бондаренко. Согласно информации Генеральной прокуратуры, нелегальное обращение составляет 3-5 млн единиц – то есть фактически у каждого шестого гражданина есть дома "ствол". Если принять новый закон, это улучшит криминогенную ситуацию и поможет расследовать преступления.

Право на ношение оружия населением зафиксировано в конституциях трех стран мира: США, Мексики и Гватемалы. В частности, в Соединенных Штатах Америки граждане имеют право индивидуально использовать и носить оружие, в том числе и для личной защиты. В 2017 году 100 граждан владели 120-ю единицами оружия – ориентировочно, около 390 млн. оружия на 320 млн населения.

Согласно расследованию СМИ, Арсен Аваков в течение 2014-2016 гг. ежегодно вручал 384 единицы именного оружия. Об истории именных пистолетов Ильи Кивы читатели могут узнать в статье издания "Комментарии" по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!