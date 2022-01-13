Зачем украинцам «ковидная» амнистия и когда она заработает

Украинцам нужна "ковидная" амнистия, но все ли так легко будет для тех, кто купил поддельные сертификаты о вакцинации и какие коллизии в законодательстве вызывают сомнения у правозащитников. Об этом написал глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Telegram.

Вакцинация в Украине, фото из открытых источников

По его словам, в странах Европы сейчас фиксируют новую волну эпидемии, в Украине тоже возросло количество больных коронавирусом на протяжении последних дней. Специалисты прогнозируют новую вспышку заболеваемости в нашей стране.

По состоянию на 13 января, зафиксировано 10046 новых случаев заболевания. Три области перешли в "оранжевую" зону карантина – это Сумская, Ивано-Франковская и Херсонская.

"К сожалению, десятки тысяч украинцев оказались в ловушке. В свое время они приобрели поддельные сертификаты вакцинации и теперь, осознав ошибку, смогут вакцинироваться только одной (третьей) дозой, потому что их данные уже внесены в электронную систему здравоохранения. А, как известно, одна доза не обеспечивает эффективной защиты", – написал депутат.

В 2021 году политики, специалисты и юристы вели дискуссию о внедрении механизма амнистии для тех, кто добровольно признается, что купил сертификат вакцинации и захочет добровольно отказаться от фальсифицированного сертификата.

Впрочем, пока процедура амнистии не разработана. К примеру, украинец сообщит врачу, что имеет поддельный сертификат и напишет заявление о признании сертификата недействительным. Однако тогда врач должен сообщить об этом в полицию. Следователи же откроют уголовное дело. Облегчить наказание для того, кто добровольно признается, можно только, если следователь обратится в суд с ходатайством об освобождении гражданина от уголовной ответственности.

Одобренный в первом чтении законопроект №6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, предусматривает внесение изменений в статью 321-3. В измененном тексте статьи пойдет речь о том, что украинец, который сам написал заявление о признании сертификата недействительным, будет освобожден от уголовной ответственности.

Предлагается дополнить статью 321-3 словами "лицо, использовавшее поддельные документы, подтверждающие проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно заявило об этих фактах органу, должностное лицо которого по закону наделено правом сообщать о подозрении, до получения таким органом информации об этом уголовном правонарушении из других источников".

Впрочем, условие об источнике информации вызывает дискуссию, пишет Радуцкий, поскольку "это пространство для манипуляций и давления на заявителя".

Кроме того, этот законопроект предусматривает более строгое наказание за использование фальсифицированных документов о вакцинации и внесении ложных данных в медицинскую документацию.

Как сообщал портал "Комментарии", коронавирус остается в организме месяцами.

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