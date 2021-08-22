Заболеваемость выросла: за сутки в Украине 1003 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 21 августа, обнаружили 1003 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве. Фото: pexels

За сутки госпитализировали 701 человека, 25 человек умерли, выздоровели 236 человек.

За сутки было сделано 15 850 ПЦР-тестов, ИФА - 2233, еще 20 019 человек протестировали экспресс-тестами.

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 274 561 человек, выздоровели 2 200 999 человек, летальных случаев — 53 457.

Как писали "Комментарии" во Львовской области от "Дельта-штамма" коронавируса умер 36-летний гражданин Украины. Предполагается, что он не был вакцинирован от коронавируса. Мужчину доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. Его сразу переместили в отделение интенсивной терапии, затем — в реанимацию. Однако его жизнь спасти не удалось, хотя он находился на аппарате ИВЛ 8 дней и все это время над ним работали врачи.



Напомним, в Украине есть регион, в котором более 80% пациентов подхватили именно "Дельта-штамм". Подробнее об этом - в публикации портала "Комментарии".

В ВОЗ заявили, что "Дельта-штамм" коронавируса крайне опасен — он уже инфицировал жителей более 130 государств, став особенно серьезной катастрофой в Индии.

Мир может потерять свои антикоронавирусные достижения из-за этого штамма. Между тем в Украине пока не будут закрывать границы из-за нового штамма коронавируса, хотя правила въезда уже усилены. На сегодня самым эффективным препаратом против коронавирусной инфекции, в частности мутировавшего штамма "Дельта", является американская вакцина Moderna. Хотя и другие препараты более или менее успешно могут защитить от инфекции.



В материале "Комментариев" также сообщалось, что пациентам с хроническими болезнями прививки от коронавируса необходимы. Они не имеют противопоказаний к этой процедуре. Иначе может случиться так, что эти больные могут переболеть коронавирусом в более тяжелой форме.





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