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"За то, что ты Есть. В моей жизни",- Владимир Зеленский нежно поздравил жену

Первой леди Украины исполнилось сегодня 45 лет

6 февраля 2023, 21:38
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава нашего государства Владимир Зеленский написал нежное поздравление жене Елене с днем рождения. Сегодня, 6 февраля Елене Зеленской исполнилось 45 лет.

"За то, что ты Есть. В моей жизни",- Владимир Зеленский нежно поздравил жену

Текст поздравления любимой обнародован в Telegram-канале украинского президента.


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"Любимая моя ОВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты Есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и Победу. За то, что укрепляешь меня. За все годы, часы, минуты и еще раз за этот год. Как ты представляла Украину. За детей наших замечательных, за ОВ и КВ. Поздравляю тебя с твоим ДН. Желаю одного тебе. Чтобы день победы людей над орками скорее наступил в твоей жизни. В нашей жизни. В жизни всего народа! Желаю, люблю, поздравляю! ", – пожелал жене глава государства.

Важно, что Елена Зеленская стала женой Владимира Зеленского с 2003 года. Она тоже родилась и выросла в Кривом Роге.

С Владимиром Зеленским они учились в параллельных классах гимназии № 95 родного города, но общаться начали позже, когда она стала студенткой строительного факультета Криворожского национального университета, а ее будущий избранник учился на юриста в Криворожском экономическом институте.

Влюбленные встречались 8 лет перед своей женитьбой. У президентской пары подрастает двое детей: Александра и Кирилл.

С 20 мая 2019 Елена Зеленская является первой леди Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Я хочу улыбаться вместе с тобой": Елена Зеленская нежно поздравила мужчину с 45-летием (ФОТО). Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения. Лидеру нашей страны исполнилось 45 лет. Елена Зеленская обнародовала приветствие любимому по поводу этой даты на своей странице в социальных сетях.





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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/5000
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