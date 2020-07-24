За сутки в Украине коронавирусом заболела почти тысяча человек

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Елена Волкова
Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 62 823 случая инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 972 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 24 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончался 1 571 человек (20 за сутки). В то же время 34 886 человек выздоровели.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Винницкая область - 2462 случая;
Волынская область - 3446 случаев;
Днепропетровская область - 1302 случая;
Донецкая область - 830 случаев;
Житомирская область - 1670 случаев;
Закарпатская область - 4706 случаев;
Запорожская область - 712 случаев;
Ивано-Франковская область - 3852 случая;
Кировоградская область - 689 случаев;
Киев - 7396 случаев;
Киевская область - 3421 случай;
Львовская область - 8588 случаев;
Луганская область - 118 случаев;
Николаевская область - 536 случаев;
Одесская область - 2749 случаев;
Полтавская область - 378 случай;
Ровенская область - 5399 случаев;
Сумская область - 397 случаев;
Тернопольская область - 2604 случая;
Харьковская область - 3277 случаев;
Херсонская область - 218 случаев;
Хмельницкая область - 1021 случай;
Черновицкая область - 5485 случаев;
Черкасская область - 888 случаев;
Черниговская область - 679 случаев.
Ранее “Комментарии” сообщали, что вакцина от коронавируса в открытом доступе может появиться уже следующей весной. Об этом рассказал главный санврач Украины в эфире "Украинского радио". По словам Виктора Ляшко, на решающую клиническую стадию испытаний переходят сразу 7 вакцин по всему миру.
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