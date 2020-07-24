За сутки в Украине коронавирусом заболела почти тысяча человек

Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 62 823 случая инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 972 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 24 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончался 1 571 человек (20 за сутки). В то же время 34 886 человек выздоровели.

В регионах ситуация выглядит следующим образом:

Винницкая область - 2462 случая;

Волынская область - 3446 случаев;

Днепропетровская область - 1302 случая;

Донецкая область - 830 случаев;

Житомирская область - 1670 случаев;

Закарпатская область - 4706 случаев;

Запорожская область - 712 случаев;

Ивано-Франковская область - 3852 случая;

Кировоградская область - 689 случаев;

Киев - 7396 случаев;

Киевская область - 3421 случай;

Львовская область - 8588 случаев;

Луганская область - 118 случаев;

Николаевская область - 536 случаев;

Одесская область - 2749 случаев;

Полтавская область - 378 случай;

Ровенская область - 5399 случаев;

Сумская область - 397 случаев;

Тернопольская область - 2604 случая;

Харьковская область - 3277 случаев;

Херсонская область - 218 случаев;

Хмельницкая область - 1021 случай;

Черновицкая область - 5485 случаев;

Черкасская область - 888 случаев;

Черниговская область - 679 случаев.

Ранее “Комментарии” сообщали, что вакцина от коронавируса в открытом доступе может появиться уже следующей весной. Об этом рассказал главный санврач Украины в эфире "Украинского радио". По словам Виктора Ляшко, на решающую клиническую стадию испытаний переходят сразу 7 вакцин по всему миру.



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