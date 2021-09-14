За секунду до смерти: на видео попал момент, как железнодорожник спас пешехода в Ровно (ВИДЕО)

В областном центре произошло чрезвычайное происшествие. Работник железной дороги спас прохожего от смерти за несколько секунд до того, как поезд пронесся мимо. Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел возле железнодорожного переезда (фото из открытых источников)

Дорожный инцидент произошел в Ровно. Человек в наушниках шел по улице и не слышал, что к нему на большой скорости приближается поезд. Работник, который в тот момент работал на железнодорожном переходе, увидел, что человек может погибнуть. Он подбежал к нему, выдернул наушники и оттолкнул от путей.

Стало известно, что жизнь мужчине спас дежурный, который работал на железнодорожном переезде в городе. А прохожий просто поднялся и пошел дальше.

А тем временем на железной дороге в Ровно думают, как отметить своего отважного работника. Однако сам спаситель уже заявил, что не хочет общаться с представителями СМИ. Говорит, что сделал то, что должен был.

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