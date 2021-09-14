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За секунду до смерти: на видео попал момент, как железнодорожник спас пешехода в Ровно (ВИДЕО)

Спасенный пешеход после инцидента просто пошел дальше

сегодня, 21:52
Автор:

Лиля Воробьева

В областном центре произошло чрезвычайное происшествие. Работник железной дороги спас прохожего от смерти за несколько секунд до того, как поезд пронесся мимо. Об этом сообщает ТСН.

За секунду до смерти: на видео попал момент, как железнодорожник спас пешехода в Ровно (ВИДЕО)

Инцидент произошел возле железнодорожного переезда (фото из открытых источников)

Дорожный инцидент произошел в Ровно. Человек в наушниках шел по улице и не слышал, что к нему на большой скорости приближается поезд. Работник, который в тот момент работал на железнодорожном переходе, увидел, что человек может погибнуть. Он подбежал к нему, выдернул наушники и оттолкнул от путей.

Стало известно, что жизнь мужчине спас дежурный, который работал на железнодорожном переезде в городе. А прохожий просто поднялся и пошел дальше.

А тем временем на железной дороге в Ровно думают, как отметить своего отважного работника. Однако сам спаситель уже заявил, что не хочет общаться с представителями СМИ. Говорит, что сделал то, что должен был.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Ровенской области бывший прокурор насмерть сбил женщину. Бывший работник прокуратуры на территории Ровенской области совершил смертельное ДТП. Ее жертвой стала мама многодетной семьи, которая возвращалась в свой дом на скутере. Наезд экс-прокурор совершил после полуночи. Когда разглядел, что натворил, хотел скрыться. 35-летняя жительница области спешила домой с работы, когда ее настиг кроссовер. Ее смерть была мгновенной. А вот прокурорский работник может избежать наказания, утверждают родственники.Олеся работала поваром, ехала к семье. К дому не домчала всего несколько километров. По словам Людмилы Боровик, которая приходится сестрой покойной, на Олеси нет живого места. Горе-водитель тянул изуродованное женское тело вместе со скутером метров 30.



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Источник: https://1plus1.video/tsn-den/2021/tsn-za-20210914-novini-ukrayini-zaliznichnik-vryatuvav-zhittya-pishohodu-yakij-u-navushnikah-ne-chuv-shto-yide-potyag
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