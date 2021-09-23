За проезд от Киева до Одессы готовьте до 1500 гривен: Кабмин утвердил платные дороги

Платные дороги – это уже не какое-то призрачное будущее, а реальность, которая вот-вот наступит. Так за то, чтобы добраться из Киева в Одессу, придется выложить почти 1500 гривен. Правда взыматься такой налог будет не со всех машин. Как информирует издание "Комментарии", соответствующий законопроект был поддержан на заседании правительства, пишет "РБК-Украина".

Платные дороги Фото: 5koleso

Пока что налог коснется водителей грузовиков – автомобилей массой от 12 тонн. Оплачивать нужно будет проезд дорогами государственного значения. На платных дорогах будут стоять радиочастотные метки, которые будут распознавать, какой автомобиль заехал на дорогу. Оплатить налог можно будет только через безналичный расчет. Таким образом в правительстве намерены существенно увеличить поступления в Дорожный фонд.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что после анализа было обнаружено, что в Украине почти 1,5 млн грузовиков, которые курсируют дорогами страны. Грузовые автомобили, особенно, когда полностью загружены, наносят большой вред дорожному покрытию, следовательно, их владельцы должны будут оплачивать дополнительный налог.

Власти рассчитывают получить до 9 млрд гривен при среднем тарифе 1-3 грн/км. Воспользовавшись обычным арифметическим подсчетом можно сказать, что за проезд 12-тонного грузовика от Киева до Одессы придется заплатить 500-1500 грн. Тех же, кто попытается схитрить и не оплатить налог будет ожидать куда менее приятный "сюрприз" — штраф 8500 грн за первый раз и 17000 грн за повторное нарушение.

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