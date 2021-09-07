На дороги Украины выезжают "фантомы": смогут тайно фиксировать нарушения скорости в движении

Водители на дорогах Украины часто в разы превышают допустимую скорость, провоцируя ДТП. Поэтому на украинские дороги выедут "фантомы", которые смогут фиксировать нарушения скорости транспортных средств в движении в двух направлениях. Планируется до конца 2021 года вывести на украинские дороги четыре таких автомобиля. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует "Укринформ".

Автофиксация нарушений ПДД, фото с открытых источников

"Еще одним новшеством, которое заработает уже в этом году, являются автомобили-"фантомы". Это — автомобили Национальной полиции без опознавательных знаков", — отметил Монастырский.

"Фантомы" — это, на первый взгляд, обычные автомобили Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции. Но внутри у них оборудование, которое фиксирует скорость едущего в любом направлении автомобиля. Останавливать нарушителей будут только в случае, когда превышение скорости значительное и угрожает безопасности участников дорожного движения.



"Сейчас 4 автомобиля закупили, ныне они оборудуются и до конца года выйдут уже на улицы страны", — отметил глава МВД.

Первые такие машины закупили в декабре 2020 года. На дороги они должны были выйти с 1 июля, но сроки сдвинулись до конца года, так как автомобили доукомплектовывают. Один автомобиль вышел примерно стоимостью в 1 млн грн. В следующем году планируют докупить еще 23. За два года на украинских дорогах таких "фантомов" может появиться 100.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что эксперты назвали максимально устойчивые к коррозии и ржавчине автомобили. К трем надежным автомобилям отнесли следующие модели: Volvo S80, Mercedes-Benz S-Class и Audi A6.

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