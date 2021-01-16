За применение силы во время задержания полицейский может получить 8 лет тюрьмы

В Днепропетровской области направили в суд дело о полицейском, который во время задержания применил силу. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Задержание мужчины полицейским. Фото: Офис Генерального прокурора

Как сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, патрульная служба приехала по вызову в одну из городских больниц.

Исходя из сообщения, мужчина не оказывал полицейским никакого сопротивления, но те применили физическую силу и, повалив на землю, надели наручники. Мужчину полицейские вывели и повели к патрульной машине.

После этого один из патрульных начал заводить руки задержанного вверх. Комментируя свои действия, он сказал, что это так называемая "ласточка", и человек в таком положении может продержаться максимум пять минут. Сотрудник полиции полностью осознавал свои действия и понимал, что задержанному причиняет физическую боль. Так что в случае доказательства вины, патрульному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора уже направили в суд обвинительный акт в отношении работника патрульной полиции ГУ НП в Днепропетровской области, который превысил полномочия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Напомним, генеральный прокурор Ричард Хиксон сказал, что 18-футовое судно из стекловолокна было обнаружено на атолле Айлук на прошлой неделе с 1430 фунтами кокаина, спрятанными в отсеке под палубой. Хиксон сказал, что судно, скорее всего, пересекло Тихий океан из Центральной или Южной Америки. "Он мог дрейфовать год или два", — прокомментировал Хиксон. Полиция заявила, что наркотики, которые находились в килограммовых упаковках, помеченных буквами "KW", были сожжены, за исключением двух упаковок, которые будут переданы Агентству по борьбе с наркотиками США для анализа.

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