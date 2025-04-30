За последние 3 года такого не было: что произошло с ценами на нефть

Масштабная таможенная война, развязанная Дональдом Трампом, спровоцировала самое большое одномесячное падение мировых цен на нефть за последние три с половиной года. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть. Фото из открытых источников

Информагентство отмечает, что в среду, по состоянию на 10 утра по Гринвичу, фьючерсы на нефть марки Brent обвалились на 49 центов, или 0,8%, до 63,76 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 40 центов, или 0,7%, до 60,02 доллара за баррель.

В целом в течение апреля обе марки нефти подешевели приблизительно на 15% и 16% соответственно. Это фактически рекордное падение с ноября 2021 года. Reuters прямо связывает падение нефтяных цен с объявленной 2 апреля новой тарифной политикой США, в рамках которой весь импорт в Америку обложили дополнительной пошлиной. Эффект усилили контрмеры, принятые Китаем в ответ.

Ссылаясь на комментарии аналитиков Reuters прогнозирует, что тарифы Трампа сделали вероятным сползание мировой экономики в рецессию уже в этом году. Уже в апреле производство на заводах в Китае претерпело самое быстрое сокращение за последние 16 месяцев.

Дополнительным фактором, который снизил цены на нефть, стало ожидание увеличения добычи странами ОПЕК+. Ожидается, что добычу увеличат в мае, а возможно и в июне.

Читайте также на портале "Комментарии" — поставки российской нефти в Индию в апреле достигнут самого высокого уровня за последние два года. Объемы восстанавливаются после перебоев, вызванных санкциями США в отношении энергетической отрасли Москвы. Об этом пишет издание Bloomberg.

Информагентство отмечает, согласно данным Kpler, в апреле импорт российской нефти в Индию подпрыгнет к 2,15 миллиона баррелей в день, что станет самым большим объемом за месяц с мая 2023 года. Поставки выросли после падения до 14-месячного минимума в феврале.



