За несколько лет вода может смыть три области Украины - подробности и причины

Проблемы климата и экологии коснулись и нашей страны. Уже через несколько лет три области Украины могут уйти под воду. Об этом сообщает климатический эксперт Евгения Засядько.

Экологические проблемы в Украине: под воду могут уйти три области. Фото: ukraina.ru

В связи с изменениями в климате температура воздуха в Украине может повыситься на четыре градуса. Поскольку из-за этого в Украине есть риск повышения уровня моря, тысячи гектаров может затопить. Это Одесская, Херсонская и Запорожская области.

Так жители этих регионов через несколько лет могут стать климатическими беженцами.

Это не единственная экологическая проблема, которая может постигнуть украинцев. По мнению Евгении Засядько, еще одной катастрофой может стать засуха. Эксперт отметила, что за последние пять лет в Украине фиксируются аномальные температуры. В 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов. Прошлый год считается самым жарким.

По мнению эксперта, Украина не готова к таким экстремальным изменениям. Адаптироваться к климатическим катаклизмам очень трудно. К тому же на восстановление земель, домов, подачу воды нужны большие средства. И Евгения отмечает, что с последнего бюджета, к сожалению, средств на устранение последствий экологических проблем выделили по минимуму.

Специалист считает, что избежать катастроф удастся только если прямо сейчас менять климатическую политику в стране.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить борьбу с правонарушениями в области охраны окружающей природной среды. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук сообщил об угрозе экологической катастрофы на оккупированном Донбассе из-за радиоактивной шахты в Енакиево. Подробности читайте здесь.

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